Lekár v Levoči nafúkal počas služby takmer štyri promile. Aký trest mu hrozí?

„V rámci výkonu svojho povolania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, vykonával svoju činnosť v ambulancii v Levoči. Ošetroval pacientov pod vplyvom alkoholu, čo bolo preukázané výsledkom u neho vykonanej dychovej skúšky. Jej hodnota presiahla 3,8 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že lekára na mieste zadržali a obmedzili na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho následne zo zadržania prepustili.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Lekárovi po dokázaní viny hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až päť rokov.