Šimečka, Gröhling, Majerský a Naď pri jednom stole. Dohodli sa na budúcej spolupráci

Predsedovia opozičných strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov sa v utorok stretli na rokovaní o budúcej spolupráci. Dohodli sa na konzultáciách o programových prioritách s cieľom hľadať prieniky. Podľa šéfa PS Michala Šimečku treba prekonať krízu, v ktorej bola spolupráca strán po hlasovaní o Ústave SR. Predseda SaS Branislav Gröhling zase verí, že utorkové stretnutie bude prvým krokom pre budúce programové vyhlásenie vlády, ktoré prinesie reštart Slovenska.

04.11.2025 13:15
opozicia Foto:
Zľava Branislav Gröhling, Michal Šimečka, Jaroslav Naď a Milan Majerský počas spoločného rokovania.
„Predsedovia štyroch opozičných strán si vymenili pohľady na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu. Zhodli sa na spoločnom cieli – demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica,“ uviedli lídri v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR zaslali z mediálneho oddelenia PS. Okrem Šimečku a Gröhlinga boli na stretnutí predseda KDH Milan Majerský a šéf Demokratov Jaroslav Naď.

Štyri opozičné strany avizujú vzájomné konzultácie o programových prioritách v oblastiach, ako sú verejné financie a hospodárska politika, zahraničná politika, decentralizácia, spravodlivosť, obrana, zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie či pôdohospodárstvo „s cieľom hľadať prieniky pre budúcu spoluprácu“.

Podľa šéfa PS sa musia spolu rozprávať o odbornej a stabilnej spolupráci, o budúcnosti Slovenska po demokratickej výmene vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Všetci vieme, že naša spolupráca bola po hlasovaní o ústave v kríze, musíme ju prekonať a rozprávať sa ako ďalej. Toto je dobrý začiatok,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti.

Gröhling šiel podľa svojich slov na rokovanie s cieľom dať hodnotové otázky a zamerať sa na to, čo strany spája. „Ľudí netrápia zástupné témy, chcú mať viac peňazí v peňaženkách, chcú fungujúce zdravotníctvo a bezpečnú krajinu. Už vo februári sme v SaS predstavili našu víziu pre dokument, ktorý môže byť základom budúceho programového vyhlásenia vlády. Naším cieľom je ukázať, že sme pripravení a vieme vládnuť,“ informoval šéf SaS na sociálnej sieti.

KDH má podľa Majerského jasný plán, ako zlepšiť život na Slovensku. „A s tým som prišiel aj na stretnutie predsedov štyroch opozičných strán. KDH je pripravené pracovať na tom, aby sa rodiny, zamestnávatelia, živnostníci a všetci obyvatelia mali na Slovensku lepšie,“ napísal na sociálnej sieti. Vláda Roberta Fica podľa neho neprináša zlepšenia životov ľudí. Na zmenu je preto podľa neho potrebná spolupráca opozície.

