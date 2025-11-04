Vo veku 60 rokov zomrel bývalý podpredseda Trnavského kraja

Kalman vyštudoval aplikovanú kybernetiku, robotiku a riadiace systémy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v technických a manažérskych pozíciách. Ako uviedlo mesto, venoval sa aj regionálnej politike ako poslanec TTSK. Bol tiež predsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavského kraja. Koncom leta oslávil 60. narodeniny.
Z komunikačného oddelenia TTSK informovali, že náhle podľahol ťažkej chorobe. Kraj vyvesil na svoju budovu na Starohájskej v Trnave čiernu vlajku. Predseda TTSK Jozef Viskupič vyjadril rodine a blízkym úprimnú sústrasť. „Miloval Záhorie. Úzko sme spolupracovali. Medzi najväčšie úspechy patrí založenie krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej bol predsedom a prostredníctvom ktorej sa nám podarilo zatraktívniť kraj pre návštevníkov. Je naším záväzkom pokračovať v tomto úsilí," uviedol.