Rezort vnútra deklaruje, že sa venuje problému drobných krádeží a stúpajúcej agresii

„MV SR aj Policajný zbor sa intenzívne venujú problému tzv. drobných krádeží a stúpajúcej agresii v maloobchodoch voči predavačom, pracovníkom bezpečnostných služieb či zákazníkom. Ide o problém, ktorý sa netýka len Slovenska, ale pozorujeme ho aj v iných európskych krajinách. Kriminálnikov k opakovanej krádeži u nás navyše podnecuje aj opozícia, ktorá vyhlasuje, že kradnúť sa oplatí. Takisto pripomíname, že zrušenie tzv. horalkového paragrafu bolo návrhom terajšej opozície v minulom volebnom období,“ skonštatovalo.
Pripomenulo, že realizuje konkrétne opatrenia. „Prebiehajú stretnutia so Zväzom obchodu SR a Slovenskou alianciou moderného obchodu, rovnako komunikujeme so zástupcami samospráv. Polícia pravidelne vykonáva preventívne a bezpečnostné akcie zamerané na krádeže a inú majetkovú trestnú činnosť, spolupracuje s obchodníkmi a samosprávami pri zlepšovaní bezpečnosti v rizikových lokalitách, posilňuje prácu kontaktných policajtov a denne rieši problematiku priestupkov,“ doplnilo.Čítajte viac Zlodeji sa nám smejú do očí, polícia nič nezmôže. Niektorí sa vyhrážajú, že si nás počkajú, hovoria majitelia obchodu
Rezort zároveň pripomenul, že Trestný zákon a s tým súvisiaca otázka posudzovania opakovaných krádeží ako trestného činu je v gescii ministerstva spravodlivosti. Deklaroval však pripravenosť na debatu o spôsobe trestania recidivistov. „V našej kompetencii je priestupkový zákon, kde prichádzame s legislatívnymi zmenami, ktoré zefektívnia priestupkové konania a zrýchlia postih páchateľov. Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili návrh novely zákona o priestupkoch, ktorý rozširuje okruh sankcií o nový typ sankcie menších obecných služieb,“ priblížil.
Poukázal na to, že nový inštitút sa má uplatňovať najmä v prípadoch nemajetných páchateľov. Avizoval, že ho bude možné uložiť aj mladistvému. „Menšie obecné služby v rozsahu od 20 do 150 hodín bude vykonávať páchateľ pre obec, jej rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. V prípade, že si páchateľ neodpracuje uloženú sankciu, správny orgán rozhodne o premene tejto sankcie na pokutu,“ ozrejmilo ministerstvo.Čítajte viac KDH bije na poplach: Štát nebol pripravený na zmenu Trestného zákona, krádeže stúpajú. Ponúka vlastný návrh
Predstavitelia opozičného KDH v utorok upozornili na zhoršenú bezpečnosť v SR a rozmach krádeží v obchodoch. Tvrdili, že dôsledkom je úprava trestných kódexov. V tejto súvislosti skritizovali i ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas). Mienili, že musel rátať s tým, že v prípade zmeny Trestného zákona nebudú jemu podriadené sekcie vedieť zvládať situáciu. Volali preto po konštruktívnom riešení. Navrhli, aby sa recidíva pri drobných krádežiach riešila opäť v Trestnom zákone. Apelovali na to, aby páchateľovi po odmietnutí vykonať verejnoprospešné práce hrozil trest odňatia slobody. Hovorili zároveň o potrebe zmeny priestupkového zákona. Navrhli alternatívne tresty a postihy vrátane sankcie za nerešpektovanie uloženého trestu.