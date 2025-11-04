Pravda Správy Domáce Fico bráni Šaška. Premiéra nevyrušil právny názor generálneho prokurátora na záchrankový tender

Premiéra Roberta Fica (Smer) nevyrušil právny názor generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že pri záchrankovom tendri bol porušený zákon. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas) je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR zaslal tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

04.11.2025 16:32
Opozičné strany podávajú v Národnej rade (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas). Dôvodom je dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Oskar Dvořák (PS).

„Ak by som na zrušení tendra netrval a ministerstvo zdravotníctva by v ňom pokračovalo, musel by som odvolať príslušného ministra,“ skonštatoval predseda vlády. Zároveň ocenil, že minister Šaško mal zmysel pre realitu a nenechal sa ovplyvniť záujmovými skupinami.

„Záchrankový tender bol zrušený, nikomu nebola spôsobená žiadna škoda, nikto nebol v rozpore so zákonom zvýhodnený alebo znevýhodnený. Robím všetko preto, aby s touto vládnou koalíciou nebol spojený žiadny škandál,“ povedal Fico. Dodal, že tender na záchranky sa spájal s mnohými pochybnosťami a komunikačnými zlyhaniami.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Žilinka o tom informoval s tým, že boli podané protesty prokurátora. Rezort pre TASR reagoval, že zaujme stanovisko po oboznámení sa s oficiálne doručenou správou generálneho prokurátora o celom priebehu výberového konania od jeho vyhlásenia. Opozícia v tejto súvislosti žiada odchod Šaška z funkcie ministra zdravotníctva.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.

