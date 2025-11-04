Vodiči si budú musieť všímať pohľady chodcov. Vláda chystá zmeny v zákone o premávke

Ministerstvo vnútra pripravilo novelu zákona o cestnej premávke, ktorou chce zaviesť väčšiu ochranu chodcov. Dôvodom je snaha znížiť počet obetí nehôd, najmä zrážok peších s autami. „Približne 40 percent všetkých nehôd s účasťou chodca sa stane na priechode alebo v jeho blízkosti. Takmer štvrtina z usmrtených chodcov zomrie v dôsledku nehody práve na priechode pre chodcov alebo v jeho tesnej blízkosti. Viac ako tri štvrtiny nehôd na priechode alebo v jeho blízkosti zavinia vodiči,“ vysvetľujú autori návrhu, ktorý zajtra má prerokovať vláda.
Podľa novely by vodiči museli byť voči chodcom ohľaduplnejší, najmä v blízkosti priechodov: pozornejšie sledovať, čo sa deje na chodníkoch, v okolí chodníkov ísť nižšou rýchlosťou a dať prednosť chodcovi, ktorý sa len chystá vstúpiť na prechod.
Doteraz musel vodič zastaviť len vtedy, keď chodec už vstúpil na priechod. Zmena, ktorú ministerstvo vnútra predložilo, má posilniť ochranu najzraniteľnejších účastníkov premávky. „Zavádza sa povinnosť každého vodiča umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý nielen vstúpil na priechod pre chodcov, ale po novom aj tomu, kto sa ešte len zjavne chystá na tento priechod vstúpiť,“ píše sa v návrhu zákona.
Ako sa podľa rezortu vnútra dá pochopiť, že človek sa chystá prejsť cez cestu? „Tieto signály sú zvyčajne viditeľné a zrozumiteľné aj pre niekoho, kto nie je odborníkom na neverbálnu komunikáciu,“ vysvetľujú autori návrhu.
Takéto signály môžu zahŕňať napríklad očný kontakt: chodec sa pozerá smerom na priechod a zároveň sleduje dopravu, uvádzajú príklad. Šofér by po novom mal pribrzdiť aj vtedy, keď sa chodec zastaví na kraji chodníka a pripravuje sa na krok vpred, alebo kráča smerom k priechodu po chodníku, ktorý nevedie nikam inam než k priechodu.Čítajte viac Zákaz rýchlej chôdze? Slováci sa zabávajú na Vážneho novele. Polícia vysvetľuje, koho budú merať a komu hrozí pokuta
Podľa návrhu bude vodič povinný jazdiť pred priechodom takou rýchlosťou, aby bol schopný rozpoznať tieto signály a prispôsobiť svoje správanie tak, aby predišiel kolízii s chodcom. V materiáli však chýba vysvetlenie, aká rýchlosť je optimálna na čítanie neverbálnych signálov u peších.
Zmena má prinútiť vodičov k väčšej opatrnosti. Neznamená to však, že osoby idúce pešo získajú absolútnu prednosť. Ak chodec vstúpi na vozovku náhle alebo bez ohľadu na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúceho vozidla, nesie plnú zodpovednosť.
Cieľom novely je posilniť ochranu a postavenie účastníkov premávky bez vozidla. Rezort argumentuje štatistikami dopravnej nehodovosti, podľa ktorých sa v roku 2024 na slovenských cestách stalo 974 dopravných nehôd s účasťou chodca, z toho 383 na priechode pre chodcov alebo v jeho tesnej blízkosti. Zahynulo pri nich 15 ľudí. Viac ako tri štvrtiny z týchto nehôd zapríčinili vodiči.
Novela vychádza z Dohovoru o cestnej premávke z roku 1968, ktorý platí vo väčšine európskych krajín. Slovensko bolo jednou z mála krajín, v ktorej ešte nebol tento princíp zapracovaný.