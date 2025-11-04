Prípad zakopávania mŕtvych zvierat pri Leviciach. Polícia poprela slová poslankyne SaS, trestné stíhanie nevedie

Podľa poslankyne začal v súvislosti so zakopanými zvieratami vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia nákazlivej choroby zvierat.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková v tejto súvislosti uviedla, že odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva v Nitre, ako aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Leviciach v súvislosti so zverejneným prípadom pochovaných zvierat v čase slintačky a krívačky pri Leviciach neevidujú žiadne trestné oznámenie a taktiež nie je v tejto súvislosti vedené trestné konanie.
V utorok zverejnilo k prípadu svoje stanovisko aj Prezídium policajného zboru, ktoré upozornilo, že na sociálnej sieti a následne v mediálnom priestore bola zverejnená informácia, že polícia údajne vedie trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej choroby zvierat v súvislosti s procesom zakopávania zvierat pri Leviciach.Čítajte viac Nové pohrebisko dobytka je na Záhorí. Štát o ňom vopred neinformoval, v okolitých obciach panujú obavy
„K týmto vyjadreniam uvádzame, že odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality neeviduje v súvislosti so zverejneným prípadom zakopávania zvierat v čase výskytu slintačky a krívačky pri Leviciach žiadne trestné oznámenie a v uvedenej veci nie je vedené ani žiadne trestné konanie,“ skonštatovala polícia.
Zároveň v statuse na sociálnej sieti doplnila, že policajný vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat. „A to podľa Trestného zákona, ktoré sa týka prevozu uhynutých zvierat do kafilérie, teda skutkového deja odlišného od medializovaného prípadu zakopaných zvierat v okrese Levice. Vzhľadom na to, že vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený jeho účel,“ doplnila polícia.
Holečková v utorok na sociálnej sieti zverejnila status, v ktorom potvrdila stanovisko polície. „Trestné stíhanie v súvislosti so slintačkou a krívačkou pre podozrenie zo šírenia nákazlivej choroby bolo začaté. Vedie ho odbor environmentálnej kriminality. Trestné stíhanie však nebolo začaté z dôvodu zakopávania zvierat pri Leviciach, ako som uviedla včera (3. 11.), ale pre prevoz uhynutých zvierat. Za túto nepresnosť sa ospravedlňujem,“ napísala Holečková.
Zároveň však pripomenula, že pred zakopaním zvierat v lokalite neďaleko Levíc nebol vykonaný žiadny hydrogeologický prieskum a neexistuje žiadny posudok ani záverečná správa. „Toto nehovorím ja, ale uvádza to Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý mal podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča posudok vypracovať. Jediné, čo bolo urobené, bola operatívna obhliadka na základe ústneho pokynu,“ dodala poslankyňa.Čítajte viac Slovenský chov zažil najväčšiu krízu od revolúcie: Mliekarne prichádzajú o 120-tisíc litrov denne. Výpadok pocítia aj obchody