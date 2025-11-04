Pellegrini pricestoval do Prahy na koncert košickej filharmónie, privítal ho Pavel

Počas plánovanej schôdzky prezidentov medzi štyrmi očami by podľa Pellegriniho kancelárie mali hovoriť napríklad o posilnení cezhraničnej či vedeckej spolupráce medzi SR a ČR alebo o možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky a Slavkovského formátu. So šéfom ANO sa očakáva debata o zostavovaní novej českej vlády a o budúcej spolupráci medzi krajinami.
Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V Obecnom dome sa koná po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR, ako aj Československej republiky.
Podľa slovenského veľvyslanectva v Česku bude dramaturgia koncertu odkazovať na vzájomnú kultúrnu prepojenosť krajín. Zaznie symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka inšpirovaná slovenskou krajinou, Burleska pre husle a orchester od Eugena Suchoňa a tiež symfonická báseň Praga od Josefa Suka. Sólistom bude slovenský huslista Dalibor Karvay. Filharmonikov povedie český dirigent Tomáš Brauner.