Pellegrini pricestoval do Prahy na koncert košickej filharmónie, privítal ho Pavel

Prezident Peter Pellegrini sa v utorok večer stretol s prezidentom ČR Petrom Pavlom v Obecnom dome v Prahe, kam pricestoval na slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice. Koná sa pri príležitosti osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Podľa slovenskej prezidentskej kancelárie sa Pellegrini v Obecnom dome stretne aj so šéfom hnutia ANO Andrejom Babišom.

Český prezident Petr Pavel (vľavo) a slovenský prezident Peter Pellegrini sa vítajú pred Obecným domom v Prahe, kde sa uskutoční slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice 4. novembra 2025
Počas plánovanej schôdzky prezidentov medzi štyrmi očami by podľa Pellegriniho kancelárie mali hovoriť napríklad o posilnení cezhraničnej či vedeckej spolupráce medzi SR a ČR alebo o možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky a Slavkovského formátu. So šéfom ANO sa očakáva debata o zostavovaní novej českej vlády a o budúcej spolupráci medzi krajinami.

Slávnostný koncert sa koná pod záštitou oboch prezidentov a je vyvrcholením Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. V Obecnom dome sa koná po tretíkrát. Tradícia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR, ako aj Československej republiky.

Podľa slovenského veľvyslanectva v Česku bude dramaturgia koncertu odkazovať na vzájomnú kultúrnu prepojenosť krajín. Zaznie symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka inšpirovaná slovenskou krajinou, Burleska pre husle a orchester od Eugena Suchoňa a tiež symfonická báseň Praga od Josefa Suka. Sólistom bude slovenský huslista Dalibor Karvay. Filharmonikov povedie český dirigent Tomáš Brauner.

