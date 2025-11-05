Katolícke organizácie píšu von der Leyenovej: Slovensko si zaslúži rešpekt, nie sankcie

Podľa signatárov listu novela ústavy neobmedzuje práva žiadnej skupiny obyvateľov, ale iba potvrdzuje existujúce právne a spoločenské normy a zakotvuje ich na ústavnej úrovni.
„Predmetná ústavná zmena rešpektuje medzinárodné dohody a európske princípy, je preto nepochopiteľné, že demokraticky prijatá ústavná úprava by mala byť dôvodom na finančné postihy,“ uviedol správca Nadácie Fides et Ratio Jozef Filko.
Signatári uviedli, že novela má širokú spoločenskú podporu. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry SANEP ju schvaľuje viac než 75 percent občanov Slovenska.
„Európska únia stojí na princípe rovnosti členských štátov a na rešpekte k ich národnej identite. Článok 4 Zmluvy o Európskej únii to výslovne potvrdzuje. Očakávame preto, že Európska komisia bude konať v duchu týchto zásad a zachová dôveru občanov v spravodlivosť európskych inštitúcií," uviedol Filko. Nadácia Fides et Ratio spolu so signatármi listu vyjadruje presvedčenie, že Európska únia môže byť silná len vtedy, ak rešpektuje kultúrnu rozmanitosť, historickú skúsenosť a demokratické rozhodnutia svojich členov.
„Slovensko je pevnou súčasťou Európskej únie a želá si ňou zostať. Našou spoločnou úlohou je chrániť jednotu, nie ju oslabovať. Ak má mať európsky projekt budúcnosť, musí stáť na dialógu, nie na ideologickom nátlaku,“ uzavrel Filko.