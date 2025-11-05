Pravda Správy Domáce Katolícke organizácie píšu von der Leyenovej: Slovensko si zaslúži rešpekt, nie sankcie

Katolícke organizácie píšu von der Leyenovej: Slovensko si zaslúži rešpekt, nie sankcie

Nadácia Fides et Ratio spolu s ďalšími predstaviteľmi občianskej spoločnosti zaslala otvorený list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Signatári v liste vyzývajú, aby Európska komisia rešpektovala suverenitu Slovenskej republiky a nepodľahla tlaku niektorých mimovládnych organizácií, ktoré chcú, aby zaviedla sankcie v súvislosti s nedávno prijatou novelou Ústavy SR.

05.11.2025 08:19
debata (20)

Podľa signatárov listu novela ústavy neobmedzuje práva žiadnej skupiny obyvateľov, ale iba potvrdzuje existujúce právne a spoločenské normy a zakotvuje ich na ústavnej úrovni.

Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Video

„Predmetná ústavná zmena rešpektuje medzinárodné dohody a európske princípy, je preto nepochopiteľné, že demokraticky prijatá ústavná úprava by mala byť dôvodom na finančné postihy,“ uviedol správca Nadácie Fides et Ratio Jozef Filko.

KDH: Čo vám kritici novely ústavy nepovedia
Video

Signatári uviedli, že novela má širokú spoločenskú podporu. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry SANEP ju schvaľuje viac než 75 percent občanov Slovenska.

Robert Fico, ústava, komunálne voľby Čítajte viac Smer posilnila novela ústavy, chce odložiť voľby. Odborníci: Z návrhu by ťažila aj opozícia, potrebovať bude aj KDH

„Európska únia stojí na princípe rovnosti členských štátov a na rešpekte k ich národnej identite. Článok 4 Zmluvy o Európskej únii to výslovne potvrdzuje. Očakávame preto, že Európska komisia bude konať v duchu týchto zásad a zachová dôveru občanov v spravodlivosť európskych inštitúcií,“ uviedol Filko. Nadácia Fides et Ratio spolu so signatármi listu vyjadruje presvedčenie, že Európska únia môže byť silná len vtedy, ak rešpektuje kultúrnu rozmanitosť, historickú skúsenosť a demokratické rozhodnutia svojich členov.

Predseda SaS Branislav Gröhling a šéf KDH Milan Majerský Čítajte viac Nesadnite Ficovi na lep, vyzývajú saskári KDH a Matovičovo hnutie: Novela ústavy povedie k autokratickému režimu, tvrdia

„Slovensko je pevnou súčasťou Európskej únie a želá si ňou zostať. Našou spoločnou úlohou je chrániť jednotu, nie ju oslabovať. Ak má mať európsky projekt budúcnosť, musí stáť na dialógu, nie na ideologickom nátlaku,“ uzavrel Filko.

Facebook X.com 20 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #novela Ústavy SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"