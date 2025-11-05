Vláda sa bude zaoberať zákonom o cestnej premávke či vlaňajším deficitom

Ministerstvo zdravotníctva SR predloží na rokovanie návrh pravidiel a opatrení, ktoré majú zefektívniť a stransparentniť fungovanie a hospodárenie štátnych nemocníc, súbor pravidiel sa má týkať tvorby strategických plánov, pravidelného kontrolingu implementácie opatrení, centrálnych nákupov či investícií do budov s cieľom znižovať náklady na ich prevádzku.
Kabinet Roberta Fica (Smer) bude mať na programe tiež schválenie Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2024, podľa ktorej bol schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur.Čítajte viac Vláda sprísni pravidlá pre šoférov. Chodec dostane prednosť skôr, než vstúpi na cestu
Ministri sa budú zaoberať aj novelou zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Tá okrem iného prináša možnosť pre správcov informačných systémov v majetku štátu previesť tieto systémy na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Na programe rokovania je tiež nové nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu. To upravuje ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a administratívnych postupov v námornej doprave. Návrhom nariadenia sa tiež harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti systémov povinného hlásenia námorných lodí.
Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí v čase ochorenia slintačky a krívačky nemali registrovaný svoj chov, budú vo veci svojho priestupku amnestovaní. Vyplýva to návrhu uznesenia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasťou rokovania bude aj návrh rozvoja vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050 či aktualizácia Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR.