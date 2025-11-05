Advokátska komora dá 17. novembra zamestnancom voľno, vyzvali k tomu aj advokátov

„Preto sme sa rozhodli udeliť našim zamestnancom voľno, aj keď Deň boja za slobodu a demokraciu už nie je dňom pracovného pokoja. K rovnakému gestu zároveň povzbudzujeme aj všetkých našich členov, advokátky a advokátov: ak Vám to okolnosti umožnia a nemáte na tento deň naplánované neodkladné úkony, prosím, zvážte uctiť si spomienku na Nežnú revolúciu gestom voči Vašim spolupracovníkom,“ vyzval advokátov Kamenec. Doplnil, že advokáti takto vyšlú dôležitý signál zdôrazňujúci úctu k slobode a demokracii.
Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadá na 17. novembra, bol ako deň pracovného pokoja zrušený v rámci opatrení zameraných na konsolidáciu verejných financií.