Vláda schválila návrh opatrení na kontrolu a efektívnejšie riadenie nemocníc

Rezort zdravotníctva chce postupne zaviesť mechanizmy na zabezpečenie efektívneho hospodárenia a úspor poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS). V jednotlivých zariadeniach plánuje realizovať produkčné, prevádzkové a personálne audity. Výsledky by mali byť dokončené medzi štvrtým štvrťrokom 2025 a prvým štvrťrokom 2026.
MZ tiež plánuje zaviesť strategické plány pre každé zariadenie. Obsahovať majú kľúčové ciele smerovania na najbližšie desaťročie, finančný plán zameraný na nasledujúci rok, ako aj trojročný výhľad. Súčasťou budú personálne, medicínske a výkonnostné plány, ako aj prehľad plánovaných rekonštrukcií, obstarávaní zdravotníckej techniky a postupnej digitalizácie nemocníc.
Dohľad nad hospodárením má zlepšiť nový systém pravidelného reportingu a kontroling. Ten má umožniť detailné sledovanie ekonomickej výkonnosti, záväzkov a efektivity nemocníc podľa oddelení. Cieľom je včas odhaliť problémy a prijímať opatrenia na úspory. Moderné digitálne riešenia majú byť plne funkčné do roku 2027, aj vďaka centrálnej integračnej platforme financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Rezort pripravuje pilotné centrálne nákupy v oblastiach prevádzky, liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych prístrojov. „Centrálne obstarávania sú pripravované s cieľom znížiť ceny pri zachovaní potrebnej kvality,“ uviedlo ministerstvo. Na zefektívnenie procesov a nákladov zriadilo pracovné skupiny v šiestich oblastiach, od riadenia a financií až po lieky, zdravotnícke prístroje a stravovanie.
V oblasti správy majetku rezort navrhuje investície do budov s cieľom znižovať ich energetickú náročnosť a celkové prevádzkové náklady. Súčasne odporúča včasné nakladanie s prebytočným alebo dočasne nevyužívaným majetkom štátu, aby sa predišlo zbytočným výdavkom na jeho správu.
Rezort upozorňuje aj na potrebu efektívnejšieho nakladania s prenajatým majetkom nemocníc. Chce, aby sa nájomné za využívanie majetku štátu pravidelne zvyšovalo o priemernú mieru inflácie. Podľa MZ je v praxi bežné, že správcovia majetku štátu často nezvyšujú nájomné počas celej doby prenájmu s odôvodnením, že nájomca si priestory na začiatku z vlastných prostriedkov upravil. „Napriek tomu je toto opatrenie potrebné, pretože už pri stanovení požadovaného nájomného správca majetku štátu prihliada na technický stav predmetu nájmu,“ uvádza ministerstvo.
Materiál obsahuje aj opatrenia v oblasti správy záväzkov nemocníc. Počíta s možnosťou úhrady dlhov formou splátkových kalendárov či odkladu platieb, ako aj s dohodou na primeranej výške úrokov z omeškania. „Opatrenia majú predchádzať navyšovaniu príslušenstva pohľadávok a znížiť finančný tlak na nemocnice,“ ozrejmil rezort.
Ministerstvo pri príprave návrhu vychádzalo z uznesenia vlády SR z decembra minulého roka, ktorým bolo poverené vypracovať pravidlá a opatrenia na zefektívnenie riadenia a kontroly nemocníc v jeho pôsobnosti.