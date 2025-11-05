Padol skoro storočný rekord. V Gabčíkove 1. novembra namerali nové slovenské maximum

Prúdenie teplého vzduchu od juhu až juhozápadu a veternejšie počasie spôsobili, že 1. a 2. novembra boli vysoké hodnoty maximálnej, priemernej aj minimálnej dennej teploty vzduchu. Vplyvom vetra a oblačnosti sa po večernom západe slnka podľa SHMÚ neochladzovalo tak rýchlo, ako to býva v tomto pokročilejšom jesennom období. „Zaujímavý bol 1. november, kedy teplota vzduchu cez deň v Gabčíkove dosiahla 22,2 stupňa Celzia. V tohtoročnom chladnejšom októbri bola na Slovensku vyššia teplota vzduchu iba 23. októbra, kedy v Žihárci zaregistrovali 22,4 stupňa Celzia a v Mužli 22,8 stupňa Celzia,“ uviedli odborníci.Čítajte viac Tragédií na horách pribúda, obeťou je aj známy novinár. Nepodceňujte výbavu ani terén, radí odborník
V sobotu (1. 11.) zaznamenali aj veľa rekordov priemernej dennej teploty vzduchu na jednotlivých meteorologických staniciach Slovenska. Ich výskyt sa sústreďoval najviac do západných a juhozápadných oblastí Slovenska, napríklad Kuchyňa (15,8 stupňa Celzia), Senica (15,3), Myjava (14,3) či Kráľová pri Senci (15,4). Za nezvyčajne vysokú teplotu označili meteorológovia aj hodnoty v nedeľu (2. 11.) v Poprade. Tam namerali 12,1 stupňa Celzia, čím bol prekonaný pôvodný rekord 11,6 stupňa Celzia z 2. novembra 2018. „Pozoruhodný je rekord minimálnej dennej teploty vzduchu z 1. novembra v Modre-Piesku, deväť stupňov Celzia, ktorý, okrem iného, mohol byť aj dôsledkom uplatňovania teplej svahovej zóny v niektorých častiach Malých Karpát,“ dodal SHMÚ.