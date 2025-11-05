Greenpeace podáva Európskej komisii sťažnosť na Slovensko pre nezákonný odstrel medveďov

V Poľsku žije len približne 130 medveďov hnedých a tento druh je prísne chránený. Vyskytuje sa výlučne v Karpatoch, priamo na hranici so Slovenskom.
„Poľské medvede často prekračujú hranicu so Slovenskom. Rozhodnutie slovenskej vlády o ich masovom odstrele je v rozpore so zákonom a ohrozuje aj populáciu tohto druhu v Poľsku. Podaním dnešnej sťažnosti chceme dosiahnuť, aby sa toto zabíjanie čo najskôr zastavilo,“ uviedla Aleksandra Wiktor z Greenpeace Poľsko.
„Slovenská vláda nemôže jednoducho udeliť povolenie na odstrel. Musí vykonať strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ako to vyžaduje smernica EÚ o SEA, vrátane posúdenia vplyvov na celú populáciu medveďov v ich cezhraničnom výskyte. Podľa nášho názoru Slovensko porušuje európske právo, a preto podporujeme organizáciu Greenpeace v podaní sťažnosti na Európsku komisiu,“ povedal Adrian Chochoł, právnik z Frank Bold.
K 22. októbru bolo na Slovensku usmrtených už 180 medveďov. Greenpeace Poľsko zverejnil fotografie z poľovačiek, ktoré získala slovenská organizácia My sme les prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
„Slovenské ministerstvo životného prostredia dlhodobo ignoruje výzvy mimovládnych organizácií a vedcov, ktorí upozorňujú na nezákonnosť odstrelu medveďov. Konfliktom medzi ľuďmi a medveďmi sa dá predchádzať, no úrady pre to nič neurobili. Namiesto riešení len podnecujú strach verejnosti. Každý mesiac sme svedkami brutálneho zabíjania týchto zvierat. Veríme, že podanie sťažnosti tento nezmysel zastaví,“ uviedla Miroslava Ábelová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko.
„Odstrel medveďov na Slovensku dosiahol brutálne rozmery a ničomu nepomohol. Medvede sú bez akéhokoľvek posúdenia vplyvov strieľané aj v pohraničnej oblasti, čo si poľskí kolegovia nemohli nevšimnúť. Právne kroky na ochranu slovensko-poľskej populácie medveďa sú preto pochopiteľné. Odstrel medveďov nie je riešením. Zamerať sa musíme na vzdelávanie verejnosti
o bezpečnom pobyte v horách a na realizáciu opatrení smerujúcich k zabezpečeniu odpadu aj k odstráneniu vnadísk, ktoré medvede lákajú do blízkosti ľudí,“ povedal Marián Hletko z iniciatívy My sme les.