Poľsko chce dodávať Slovensku americký plyn. Pellegrini označil Nawrockého ponuku za jedinečnú šancu

„Vítam ponuku pána prezidenta a aktivity poľskej vlády, ktoré umožnia, aby cez prepojenie našich plynových sústav do budúcna Poľsko predstavovalo výraznú alternatívu dovozu plynu na Slovensko. Samozrejme, ak bude za rozumnú primeranú cenu a za rozumné tranzitné poplatky. Ale je to pre nás jedinečná možnosť, ako sa snažiť ešte viac diverzifikovať dovoz energetických nosičov,“ vyhlásil Pellegrini.
Nawrocki podľa svojich slov ponúkol, aby sa Poľsko v krátkej dobe stalo reálnym uzlom pre dodávky plynu z USA. Pripomenul, že Poľsko má svoj terminál a ďalší, tzv. plávajúci terminál, sa má onedlho dobudovať. „Pred krajinami strednej, východnej Európy je obrovská úloha, v ktorej musíme byť spolu, aby sme sa stali samostatní, čo sa týka závislosti od ruského plynu,“ pripomenul s tým, že v Poľsku majú „nula ruského plynu“.
Spoločný postoj k migrácii a V4
Partneri sa zhodli na postoji k migrácii, odmietajú kvóty a veria, že o tom presvedčia aj lídrov z Maďarska a Českej republiky. Pellegrini zároveň verí, že Poľsko môže byť do budúcna garantom bezpečnosti Slovenska v rámci nášho členstva v NATO.
Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené v rámci vyzbrojovania našej armády výrazne spolupracovať s poľským zbrojárskym priemyslom tak, ako dnes Poľsko, ktoré využíva aj kapacity nášho priemyslu pri výrobe munície. Slovensko má napríklad záujem o kórejské tanky K-2, ktoré budú Poliaci v upravenej verzii vyrábať na svojom území.
Zhoda v pomoci pre Ukrajinu
Podľa Pellegriniho má Slovensko a Poľsko rovnaký postoj v otázke vojny na Ukrajine, v tom, že ide o agresiu Ruska. Nawrocki zdôraznil, že nedôveruje Rusku. Dodal, že nikto nespochybňuje poľskú pomoc pre Ukrajinu. Zároveň víta aj pomoc Slovenska. „Keď som si pozeral štatistické údaje, ktoré hovoria o tom, ako Slovensko pomáha Ukrajine, neviem, z čoho vyplýva postoj, ktorý hovorí o tom, že Slovensko má iný názor, čo sa týka pomoci Ukrajine, ako Poľsko. Je to reálna pomoc odzrkadlená v štatistike, čo sa týka napríklad energetiky alebo v oblasti militaristickej aj vojenskej," skonštatoval. Pellegrini sa mu poďakoval, že nenaskočil na cestu kritizovania Slovenska, ale že si naštudoval údaje o slovenskej pomoci Ukrajine.
Dokončenie rýchlostnej cesty R4
Za dôležité tiež považujú dobudovanie cestnej infraštruktúry medzi krajinami. Partneri sa zhodli na potrebe dobudovať cestnú infraštruktúru. Nawrocki ocenil, že cesta R4, teda tzv. Via Carpatia, by sa mala dokončiť v najbližších rokoch. Považuje to za dobrú informáciu pre poľských i slovenských podnikateľov. Pellegrini ho tiež informoval, že sa podarilo ukončiť posledné tri úseky verejného obstarávania na diaľnicu D3.
Slovenské skúsenosti pre poľské jadro
„Slovensko víta rozhodnutie Poľska pristúpiť k produkcii elektrickej energie z jadra. Slovensko má veľkú expertízu a dlhoročné skúsenosti z prevádzky jadrových elektrární,“ vyhlásil prezident SR s tým, že ponúka pomoc slovenskej expertízy v oblasti jadrovej energetiky, keďže Poľsko sa chystá vybudovať svoju prvú jadrovú elektráreň.
Nawrockeho cesta na Slovensko je prvou oficiálnou návštevou vo funkcii prezidenta v rámci regiónu V4. Na programe má v stredu ešte rokovanie s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a premiérom Robertom Ficom (Smer).