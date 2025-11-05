Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10-tisíc eur Pellegrinimu v súvislosti s volebnou kampaňou

Generálny prokurátor doplnil, že ministerstvo rozhodnutie o udelení pokuty zrušilo v stredu.
Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď Macíková pre TASR uviedla, že hlava štátu rozhodnutie rešpektuje. „Ihneď po vrátení finančných prostriedkov ich poukáže na Ligu proti rakovine,“ dodala hovorkyňa.
Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.
Generálny prokurátor v októbri informoval o podaní protestu prokurátora. Prezident SR má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.