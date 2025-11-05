Pravda Správy Domáce Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10-tisíc eur Pellegrinimu v súvislosti s volebnou kampaňou

Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu 10.000 eur prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správnym deliktom týkajúcim sa financovania jeho kampane. Vyhovelo tým protestu generálneho prokurátora. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zrušenie pokuty pre TASR potvrdil aj hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Prezident venuje vrátené peniaze Lige proti rakovine.

05.11.2025 13:57 , aktualizované: 14:27
Generálny prokurátor doplnil, že ministerstvo rozhodnutie o udelení pokuty zrušilo v stredu.

Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď Macíková pre TASR uviedla, že hlava štátu rozhodnutie rešpektuje. „Ihneď po vrátení finančných prostriedkov ich poukáže na Ligu proti rakovine,“ dodala hovorkyňa.

Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.

Generálny prokurátor v októbri informoval o podaní protestu prokurátora. Prezident SR má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.

