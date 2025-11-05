Pravda Správy Domáce Ficova vláda by mala podľa ministrov za Hlas požiadať o dôveru v parlamente

Ficova vláda by mala podľa ministrov za Hlas požiadať o dôveru v parlamente

Vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente v čo najskoršom dátume po termíne 22. novembra 2025, keď sa začne uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas) po stredajšom rokovaní vlády. S tým súhlasil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas).

05.11.2025 13:59
debata (2)

„Ak to zákon o dlhovej brzde vyžaduje, tak vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente čo najrýchlejšie po spomínanom dátume,“ uviedol Tomáš. K tejto téme sa vyjadril aj Richard Takáč (Smer), ktorý spresnil, že na základe informácií z Ministerstva financií SR bude musieť byť vyslovenie dôvery vlády v parlamente predložené do konca roka, zatiaľ však nie je podľa neho známy žiadny dátum.

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP
Video

Dlhová brzda začne platiť po dvoch rokoch vlády, ak dlh presiahne 50 %. Zároveň vyžaduje, aby vláda predložila na budúci rok návrh na vyrovnaný štátny rozpočet. Ten môže byť podľa Takáča predložený, ale nemusí byť schválený. Tomáš s Druckerom sa zhodli, že schváliť vyrovnaný rozpočet je nereálne.

financie, výpočet, peniaze, investovanie Čítajte viac Slovensko má podľa analytika najrýchlejšie zadlžovanie sa od pandémie
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dlhová brzda #vláda Roberta Fica
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"