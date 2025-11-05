Ficova vláda by mala podľa ministrov za Hlas požiadať o dôveru v parlamente

„Ak to zákon o dlhovej brzde vyžaduje, tak vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente čo najrýchlejšie po spomínanom dátume,“ uviedol Tomáš. K tejto téme sa vyjadril aj Richard Takáč (Smer), ktorý spresnil, že na základe informácií z Ministerstva financií SR bude musieť byť vyslovenie dôvery vlády v parlamente predložené do konca roka, zatiaľ však nie je podľa neho známy žiadny dátum.
Dlhová brzda začne platiť po dvoch rokoch vlády, ak dlh presiahne 50 %. Zároveň vyžaduje, aby vláda predložila na budúci rok návrh na vyrovnaný štátny rozpočet. Ten môže byť podľa Takáča predložený, ale nemusí byť schválený. Tomáš s Druckerom sa zhodli, že schváliť vyrovnaný rozpočet je nereálne.Čítajte viac Slovensko má podľa analytika najrýchlejšie zadlžovanie sa od pandémie