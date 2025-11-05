Takáč avizuje podanie trestného oznámenia v súvislosti so šírením klamstiev a zavádzaním v ohľadom výskytu slintačky a krívačky na Slovensku

„Pár dní dozadu opätovne zverejnila zavádzajúce, klamlivé informácie, že Polícia SR začala trestné stíhanie vo veci zakopávania zvierat pri Leviciach. Polícia toto dementovala,“ poukázal Takáč. Poslankyňa Bajo Holečková ešte v pondelok 3. novembra zverejnila na sociálnej sieti status, kde informovala o trestnom stíhaní v súvislosti so zakopávaním zvierat pri Leviciach. Dnes ale status upravila a spresnila, že polícia začala trestné stíhanie z podozrenia šírenia nákazlivej choroby zvierat v súvislosti s prevozom uhynutých zvierat počas slintačky a krívačky, a že sa netýka zakopávania zvierat.
Samotná Polícia SR totiž v utorok 4. novembra popoludní zverejnila vyjadrenie, podľa ktorého „Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru neeviduje v súvislosti so zverejneným prípadom zakopávania zvierat v čase výskytu slintačky a krívačky pri Leviciach žiadne trestné oznámenie a v uvedenej veci nie je vedené ani žiadne trestné konanie“. Zároveň polícia potvrdila, že vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat podľa Trestného zákona, ktoré sa však týka prevozu uhynutých zvierat do kafilérie, nie zakopávania. „Vzhľadom na to, že vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré je neverejné, nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený jeho účel,“ doplnila polícia. Poslankyňa Bajo Holečková sa v reakcii na to ospravedlnila za nepresnosť. Zároveň ale ďalej tvrdila, že pred zakopaním zvierat v danej lokalite nebol vykonaný žiadny hydrogeologický prieskum, neexistuje žiadny posudok ani záverečná správa.
Takáč v tomto smere po vláde prízvukoval, že aj poslankyňa, aj jej domovská strana vedeli, že jestvujú dokumenty, že rezort životného prostredia vydal prinajmenšom dve správy o tom, že z hľadiska podzemných vôd, kvality pôdy a podobne bolo možné zakopávať usmrtené zvieratá. „Tieto dokumenty existujú. Oni to dobre vedeli, i napriek tomu v tom pokračujú,“ dodal minister a obvinil opozičných politikov v šírení dezinformácií o tom, že ministerstvá nedisponujú takýmito dokumentmi. „Preto v tejto veci podávam trestné oznámenia,“ dodal. Považuje za potrebné, aby sa „takýmito klamstvami a rozoštvávaním spoločnosti zaoberala Polícia SR“. Bajo Holečková ale v statuse z utorka 4. novembra tvrdila, že ministerstvo predmetnými dokumentmi nedisponuje. „Ministerstvo životného prostredia totiž jasne odpísalo, že tieto informácie nemá, a odkázalo ma na Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý potvrdil, že žiadny posudok nevypracoval – len vykonal obhliadku na mieste. Opakovane som žiadala o zverejnenie posudku Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo obrany aj Ministerstvo pôdohospodárstva, avšak nikdy mi nebol žiadny posudok sprístupnený,“ napísala.