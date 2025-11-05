Pravda Správy Domáce Pellegrini podpísal novelu, ktorá má umožniť využívanie predného brzdového svetla

Pellegrini podpísal novelu, ktorá má umožniť využívanie predného brzdového svetla

Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo. Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu podpísal prezident.

05.11.2025 16:39
„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnila skupina poslancov Národnej rady SR za koaličný Hlas-SD, ktorá novelu predložila.

Svetlo by podľa novely malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýba explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval.

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.

