V Bratislave sa koná ďalší pochod za odvolanie šéfa SIS Gašpara. Dav sa presunie pred Úrad vlády

„Zmena nepríde sama — každý z nás pre ňu musí niečo urobiť. Teraz nie je čas len rozprávať, teraz je čas konať. Našou povinnosťou je ukazovať cestu,“ napísala strana na sociálnej sieti. Protestujúci sa majú presunúť z námestia SNP pred Úrad vlády.
Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu.
Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločnosti, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.