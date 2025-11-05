Pravda Správy Domáce V Bratislave sa koná ďalší pochod za odvolanie šéfa SIS Gašpara. Dav sa presunie pred Úrad vlády

V Bratislave sa koná ďalší pochod za odvolanie šéfa SIS Gašpara. Dav sa presunie pred Úrad vlády

V stredu sa v Bratislave začal ďalší pochod za odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Protest organizujú opozičné strany SaS, PS a KDH, ktoré majú voči nemu viacero podozrení v súvislosti s jeho dopravnou nehodou či majetkovým priznaním. Vyčítajú mu aj arogantné vystupovanie.

05.11.2025 17:35
protest, pochod, nám. SNP bratislava, kolíková,... Foto: ,
Protestný pochod SaS za odstúpenie riaditeľa SIS Pavla Gašpara v Bratislave z 8. októbra 2025
debata (1)

„Zmena nepríde sama — každý z nás pre ňu musí niečo urobiť. Teraz nie je čas len rozprávať, teraz je čas konať. Našou povinnosťou je ukazovať cestu,“ napísala strana na sociálnej sieti. Protestujúci sa majú presunúť z námestia SNP pred Úrad vlády.

Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu.

Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločnosti, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.

Pavol Gašpar Čítajte viac Demokrati: Policajt, ktorý riešil nehodu šéfa SIS Gašpara, náhle v zbore končí
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SIS #Pavol Gašpar #strana SaS
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"