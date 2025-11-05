Pravda Správy Domáce PS, SaS, KDH a Demokrati zvolávajú na 17. novembra zhromaždenie v Bratislave

Opozičné parlamentné hnutie PS zvolávala spolu s SaS, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi na 17. novembra zhromaždenie k odkazu Nežnej revolúcie na Námestí slobody v Bratislave. Informoval o tom Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.

05.11.2025 19:20
Opozícia Foto: ,
Zľava predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď, predseda SaS Branislav Gröhling, predseda PS Michal Šimečka a predseda KDH Milan Majerský
„Ľudí pozývame na Námestie slobody, aby si pripomenuli, že tento dátum nie je len číslo v kalendári. Je to deň, keď sloboda, dôstojnosť a odvaha zvíťazili nad nespravodlivosťou,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

Dodal, že Progresívne Slovensko bude organizovať protesty nielen v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách, kde zatiaľ nie sú plánované iné zhromaždenia.

