Raši prijal prezidenta Nawrockého. Poľsko označil za lídra v Európe

Raši prijal prezidenta Nawrockého. Poľsko označil za lídra v Európe

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) prijal v stredu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Témou stretnutia bola silnejšia parlamentná, regionálna a európska spolupráca, informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

05.11.2025 20:46
Predseda parlamentu Richard Raši
Raši v úvode zaželal poľskému prezidentovi veľa úspechov v jeho pozícii a ocenil, že si pre svoju prvú návštevu v rámci V4 vybral práve Slovensko. „Získali ste silný mandát od ľudí, a to je dôležitý signál.

Pravidelný a otvorený dialóg musí zostať pilierom našich vzťahov. Slovenská republika má záujem na ďalšom rozvoji intenzívnej slovensko-poľskej spolupráce,“ uviedol Raši. Zdôraznil tiež, že vzťahy SR a Poľska sa za uplynulé tri desaťročia výrazne zintenzívnili a susedstvo s Poľskom má strategický rozmer.

„Chcem tiež vyzdvihnúť Poľsko ako skutočného lídra v regionálnych a nepochybne aj európskych diskusiách, najmä v otázkach obrany a bezpečnosti. Poľsko je nielen naším susedom, ale aj významným regionálnym hráčom,“ doplnil Raši.

Nawrockého cesta na Slovensko je jeho prvou oficiálnou návštevou vo funkcii prezidenta v rámci regiónu V4. Na programe mal v stredu aj stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a rokovanie s premiérom Robertom Ficom (Smer).

