Odišla legenda košickej neonatológie. Zomrel dlhoročný primár a jeden z nestorov slovenskej neonatológie Ivan Frič

Doktor Frič promoval na Fakulte detského lekárstva Karlovej univerzity v Prahe. Následne pôsobil najskôr v okresných nemocniciach, no v roku 1958 spojil svoj profesijný život s Košicami. „Od roku 1960 viedol Novorodenecké oddelenie na Pôrodníckej klinike, ktoré z malej izby pre novorodencov vybudoval na moderné neonatologické pracovisko s jednotkou intenzívnej starostlivosti,“ priblížila DFN.
Frič bol tiež jedným zo zakladateľov perinatológie na Slovensku. V rokoch 1962 až 1998 pôsobil ako krajský odborník pre neonatológiu východoslovenského regiónu. Bol čestným členom Slovenskej pediatrickej spoločnosti, čestným členom Výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, a tiež bol nositeľom zlatej medaily J. E. Purkyňu a ocenenia Purpurové srdce. V roku 2023 mu udelili Cenu za významnú osobnosť Detskej fakultnej nemocnice Košice.
„Počas svojho života vychoval desiatky odborníkov, ktorí pokračujú v jeho odkaze a práci pre najmenších pacientov. Jeho meno a dielo zostanú navždy späté s rozvojom neonatológie nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku,“ uzavrela nemocnica.