Rast ekonomiky cez muníciu. Kaliňák rokoval v Madride o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a ďakoval za ochranu východného krídla

„Cesta k rastu slovenskej ekonomiky je cez podporu domáceho obranného priemyslu, čoho dôkazom je každoročný nárast zbrojárstva k podielu HDP,“ uviedlo slovenské ministerstvo obrany vo štvrtkovej tlačovej správe.
O tohtotýždňovej Kaliňákovej návšteve v Madride informovali aj španielske médiá. Roblesová vyjadrila nádej, že Slovensko a Španielsko budú pokračovať v prehlbovaní spolupráce vo vojenskopriemyselných kapacitách. Podľa denníka Demócrata v tejto súvislosti vyzdvihla dôležitosť spoločnosti Fábrica de Municiones de Granada, ktorá je súčasťou slovenského holdingu MSM GROUP.
Kaliňák na stretnutí podľa denníka ocenil úlohu Španielska pri ochrane východného krídla NATO. Španielske ozbrojené sily velia mnohonárodnej bojovej skupine NATO na Slovensku, od vlaňajška majú na Lešti takmer 800 príslušníkov a 200 vozidiel. Ide o jednu z ôsmich mnohonárodných bojových skupín NATO na jeho východnom krídle v rámci stratégie odstrašovania a obrany.