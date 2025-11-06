Pravda Správy Domáce Rast ekonomiky cez muníciu. Kaliňák rokoval v Madride o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a ďakoval za ochranu východného krídla

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) sa v Madride stretol so svojou španielskou kolegyňou Margaritou Roblesovou, s ktorou rokoval o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a možnostiach výroby munície, v ktorej patrí SR podľa ministerstva obrany medzi svetových lídrov. Informuje o tom TASR.

06.11.2025 10:30
Robert Kaliňák, Margarita Roblesová Foto:
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) sa v Madride stretol so svojou španielskou kolegyňou Margaritou Roblesovou.
„Cesta k rastu slovenskej ekonomiky je cez podporu domáceho obranného priemyslu, čoho dôkazom je každoročný nárast zbrojárstva k podielu HDP,“ uviedlo slovenské ministerstvo obrany vo štvrtkovej tlačovej správe.

Kaliňák o pomoci pre Ukrajinu: Išlo o odmínovacie zariadenia, zdravotnícke pomôcky a naše známe slovenské UDS
O tohtotýždňovej Kaliňákovej návšteve v Madride informovali aj španielske médiá. Roblesová vyjadrila nádej, že Slovensko a Španielsko budú pokračovať v prehlbovaní spolupráce vo vojenskopriemyselných kapacitách. Podľa denníka Demócrata v tejto súvislosti vyzdvihla dôležitosť spoločnosti Fábrica de Municiones de Granada, ktorá je súčasťou slovenského holdingu MSM GROUP.

Kaliňák na stretnutí podľa denníka ocenil úlohu Španielska pri ochrane východného krídla NATO. Španielske ozbrojené sily velia mnohonárodnej bojovej skupine NATO na Slovensku, od vlaňajška majú na Lešti takmer 800 príslušníkov a 200 vozidiel. Ide o jednu z ôsmich mnohonárodných bojových skupín NATO na jeho východnom krídle v rámci stratégie odstrašovania a obrany.

Kaliňák na stretnutí podľa denníka ocenil úlohu Španielska pri ochrane východného krídla NATO.
Minister obrany SR Robert Kaliňák 4. októbra 2024 otváral linku na výrobu tiel delostreleckej munície a začínal projekt modernizácie Chemka Strážske
