Útok na Spiši: Páchateľ pobodal maloleté dieťa, je na úteku

Polícia v súčasnosti pátra po páchateľovi, ktorý bodol ostrým predmetom maloleté dieťa. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že k útoku došlo vo štvrtok v Spišskej Novej Vsi.

06.11.2025 11:13 , aktualizované: 11:25
„Sme na mieste, po páchateľovi policajti intenzívne pátrajú. Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní,“ uviedlo KR PZ s tým, že podozrivá osoba z miesta činu ušla.

Do pátrania po útočníkovi polícia zapojila aj psovodov so služobnými psami. Motív konania podozrivého zatiaľ nie je známy. Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony a potvrdila, že viac informácií poskytne neskôr.

Podľa predbežných informácií televízie JOJ dieťa utrpelo zranenie hlavy. Na mieste zasahuje kriminalistický tím a hliadky polície, ktoré miesto činu uzavreli a vykonávajú potrebné procesné úkony.

