Útok na Spiši: Páchateľ pobodal maloleté dieťa, je na úteku

„Sme na mieste, po páchateľovi policajti intenzívne pátrajú. Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní,“ uviedlo KR PZ s tým, že podozrivá osoba z miesta činu ušla.
Do pátrania po útočníkovi polícia zapojila aj psovodov so služobnými psami. Motív konania podozrivého zatiaľ nie je známy. Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony a potvrdila, že viac informácií poskytne neskôr.
Podľa predbežných informácií televízie JOJ dieťa utrpelo zranenie hlavy. Na mieste zasahuje kriminalistický tím a hliadky polície, ktoré miesto činu uzavreli a vykonávajú potrebné procesné úkony.