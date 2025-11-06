Pravda Správy Domáce KDH si vybralo progresívcov a liberálov ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt, tvrdí Smer

KDH si vybralo progresívcov a liberálov ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt, tvrdí Smer

Strana Smer tvrdí, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko (PS) ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt. Smer oznámil, že to „berie na vedomie“. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa kresťanských demokratov Milana Majerského, ktorý Smer opakovane vylučuje z budúcej spolupráce.

06.11.2025 11:30
KDH podľa Smeru uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. „Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ napísal Smer v stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor strany.

„Každý, kto má štipku sedliackeho rozumu, vie, že v zničujúcom objatí s tými najhoršími nepriateľmi nielen kresťanských, ale aj Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií sa KDH určite nepodarí presadiť ani len zlomok z toho, čo už dosiahlo v spolupráci so svojím údajným úhlavným nepriateľom, stranou Smer. Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava,“ odkázal vládny Smer.

KDH sa podarilo presadiť do vládnej novely Ústavy SR svoje priority, napríklad vetu o suverenite SR v kultúrno-etických otázkach. Schválenú zmenu ústavy označil Majerský za jeden z najväčších úspechov hnutia. Hlasovaním za ústavu však podľa neho nehrozí, že bude KDH spolupracovať s vládnou koalíciou alebo „že bude nejaká ďalšia povolebná spolupráca“.

Majerský sa tento týždeň stretol s lídrami PS, SaS i mimoparlamentných Demokratov. Zhodli sa na cieli demokraticky vymeniť vládu Roberta Fica (Smer).

