KDH si vybralo progresívcov a liberálov ako partnera na presadzovanie konzervatívnych hodnôt, tvrdí Smer

KDH podľa Smeru uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. „Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ napísal Smer v stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor strany.
„Každý, kto má štipku sedliackeho rozumu, vie, že v zničujúcom objatí s tými najhoršími nepriateľmi nielen kresťanských, ale aj Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií sa KDH určite nepodarí presadiť ani len zlomok z toho, čo už dosiahlo v spolupráci so svojím údajným úhlavným nepriateľom, stranou Smer. Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava," odkázal vládny Smer.
KDH sa podarilo presadiť do vládnej novely Ústavy SR svoje priority, napríklad vetu o suverenite SR v kultúrno-etických otázkach. Schválenú zmenu ústavy označil Majerský za jeden z najväčších úspechov hnutia. Hlasovaním za ústavu však podľa neho nehrozí, že bude KDH spolupracovať s vládnou koalíciou alebo „že bude nejaká ďalšia povolebná spolupráca“.
Majerský sa tento týždeň stretol s lídrami PS, SaS i mimoparlamentných Demokratov. Zhodli sa na cieli demokraticky vymeniť vládu Roberta Fica (Smer).