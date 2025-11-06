Skupina Penta vyzvala predsedu NKÚ na verejnú diskusiu o stave zdravotníctva

V liste, ktorý skupina zverejnila v záujme transparentnosti, predstavitelia Penty uvádzajú, že si vážia snahu NKÚ upozorňovať na dlhodobé problémy sektora, no zároveň poukazujú na viacero nepresností v tvrdeniach, ktoré predseda úradu prezentoval v médiách. Podľa Penty tieto vyjadrenia neodrážajú skutočné výsledky kontrol a môžu prispieť k polarizácii namiesto odbornej debaty.
Skupina uvádza, že sporné výroky sa týkali najmä financovania nemocníc, údajného zvýhodňovania súkromných poskytovateľov, zadlženosti štátnych nemocníc, zisku zdravotných poisťovní a investícií v regionálnych nemocniciach. Penta tvrdí, že disponuje oficiálnymi dátami, ktoré tieto tvrdenia korigujú alebo vyvracajú. „Ako najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vnímame našu zodpovednosť prispieť k otvorenej a odbornej diskusii. Naším cieľom nie je polemizovať, ale na základe dát a faktov hovoriť o tom, čo v systéme funguje a čo treba zlepšiť,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický.
Medzi témami navrhovanej diskusie majú byť spravodlivé financovanie nemocníc, efektívne hospodárenie a úloha súkromných zdravotných poisťovní v systéme verejného zdravotného poistenia. Skupina zároveň ponúka médiám možnosť diskusiu zorganizovať a viesť, aby bola zabezpečená jej otvorenosť a nestrannosť.
Podľa Penty by zapojenie médií mohlo prispieť k tomu, aby sa odborná debata viedla vecne, s využitím overených údajov a nie emócií či predsudkov. Skupina deklaruje, že v diskusii je pripravená predkladať fakty a konštruktívne návrhy na zlepšenie fungovania zdravotníckeho systému.