„Ručná brzda proti krádežiam.“ SaS žiada návrat horalkového paragrafu a nový druh trestu za mrežami

Opoziční liberáli tvrdia, že vláda rezignovala na poriadok a otvorila dvere kriminalite. Ako možné riešenie navrhujú vrátiť takzvaný horalkový paragraf. Podľa SaS by jeho opätovné zavedenie bolo najrýchlejším spôsobom, ako zastaviť nárast drobných krádeží a vrátiť ľuďom pocit bezpečia. Zároveň navrhujú nový trest – krátky pobyt za mrežami pre zlodejov.
Predseda strany SaS Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej besede poukázal na to, že z regiónov a od občanov prichádzajú desiatky podnetov o tom, že ľudia si nevedia vymôcť svoj majetok a štát nekoná. „Koalícia nekoná a len sa vyhovára, že idú komunálne voľby a samosprávy im chcú uškodiť,“ povedal Gröhling.
Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripomenula, že SaS dlhodobo varovala pred dôsledkami vládnej novely Trestného zákona. „Stalo sa presne to, na čo sme upozorňovali – Slovensko otvorilo dvere kriminalite. Ľudia sa necítia bezpečne, keď idú do obchodu, do parku alebo si len odložia bicykel,“ uviedla.
Podľa Kolíkovej sa treba „vrátiť k systému, ktorý fungoval“. Opozičná strana preto navrhuje obnoviť trestný čin opakovanej krádeže, známy ako „horalkový paragraf“. „Nie je čas skúšať nové experimenty. Vieme, že tento paragraf fungoval. Ak štát šetrí na trestoch, v konečnom dôsledku to zaplatia občania, ktorých okrádajú,“ povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Ondrej Dostál.
Zároveň chce strana zaviesť nový typ trestu – krátkodobý prevýchovný pobyt za mrežami. „Navrhujeme, aby po dvoch krádežiach išiel človek pozrieť, ako to vyzerá za múrmi väznice. Takýto výcvik by mal trvať od 100 do 300 hodín,“ vysvetlila zámer Kolíková.
Dodala, že pokuty či domáce väzenie v súčasných podmienkach nefungujú. „Štát nesmie rezignovať na svoju základnú úlohu – zabezpečiť bezpečnosť a poriadok. Na Slovensku sa jednoducho nesmie oplatiť kradnúť,“ uzavrela bývalá ministerka spravodlivosti.
Opozícia opakovane upozorňuje na zvýšenie kriminality a vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer), aby predstavil konkrétne riešenia. K téme sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý kritizoval zrušenie tzv. horalkového paragrafu.