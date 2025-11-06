Huliak rozdáva šeky pre seniorov. Každé krajské ústredie Jednoty dôchodcov dostane od Tiposu 15-tisíc eur ročne

Doplnil, že prostriedky pochádzajú z príjmov, ktoré štát dostáva z prevádzky hazardu. „Neviem si predstaviť lepšie zhodnotenie takýchto peňazí, ako nimi podporiť aktivity pomáhajúce seniorom udržať sa v dobrej zdravotnej kondícii,“ upozornil Huliak. Priznal, že k novej forme podpory ho inšpirovali stretnutia i diskusie so seniormi naprieč Slovenskom, ktoré poukázali na nedostatočnú podporu športovo a pohybovo stále aktívnych ľudí v zrelom veku. Huliak zdôraznil, že podpora športu musí byť zameraná na všetky vekové kategórie, od detí až po seniorov.
Predseda JDS Michal Kotian ocenil podporu ministerstva, upozornil na športové aktivity, ktoré organizuje seniorská organizácia v jednotlivých krajoch, spomenul súťaže v behu či turnaje v petangu. „Prostriedky využijeme na zabezpečenie takýchto podujatí na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, rovnako na náklady súvisiace s účasťou na týchto podujatiach,“ upozornil Kotian. Prostriedky chce organizácia využiť aj na organizáciu turistických podujatí, o ktoré je medzi členmi JDS záujem. Aj on verí, že podpora športových a pohybových aktivít prinesie výrazný benefit pre fyzické i mentálne zdravie seniorov.Čítajte viac Bez hlasov SNS koalícia veto neprelomí, Huliakova novela o hazarde môže stroskotať. Politológ: Fico má dôvod za návrh bojovať
Generálny riaditeľ Tiposu Michal Hutník upozornil, že prostriedky možno venovať i zásluhou zlepšenia hospodárenia firmy. Organizácie JDS si na štvrtkovej tlačovej konferencii prevzali šeky na tohtoročný príspevok, v ďalších rokoch ich majú dostávať na základe žiadosti adresovanej Tiposu.