Penzióny za milióny z EÚ neplnia účel. Opozícia hovorí o fraške: PPA zistila chyby, no kontroly boli vraj len formálne

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) skontrolovala 53 penziónov postavených s príspevkom z fondov EÚ a u deviatich z nich našla pochybenia. V štyroch prípadoch má dôjsť k odstúpeniu od zmluvy a šesť prípadov vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Po poslaneckom prieskume na PPA o tom informovali opoziční poslanci, podľa ktorých však boli kontroly iba formálne a viaceré otázky neboli zodpovedané.

06.11.2025 15:30
Poslanecký prieskum v PPA
Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) kritizovala, že PPA nepovažuje za dôležité, či sa v penziónoch môže niekto ubytovať, a ani to, či majitelia platili samosprávam v minulých rokoch daň z ubytovania. Opozícia v uplynulých mesiacoch upozorňovala, že niektoré penzióny nikdy tomuto účelu neslúžili. Na najvážnejšie prípady sa však poslanci nemohli pýtať, lebo ich v súčasnosti vyšetruje polícia.

Reakcia opozície na neotvorenie schôdze k PPA - Keby nemali čo skrývať, otvoria to
Poslanec Alojz Hlina (SaS) upozornil, že PPA kontrolovala iba penzióny, ktoré sú ešte v päťročnom limite udržateľnosti projektu, hoci je podľa neho možné spätne preveriť aj staršie projekty. Hlina požiadal PPA o poskytnutie viacerých registrov a odpovede na ďalších 25 otázok.

Dôležitým výsledkom je podľa neho to, že PPA uznala možnosť odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nedošlo k naplneniu cieľov projektu, a žiadať vrátenie prostriedkov. Dodal, že k nenaplneniu cieľov došlo vo viacerých prípadoch, takže je podľa neho namieste zvážiť tento postup aj v ďalších prípadoch.

Stranícky kolega Stohlovej Ivan Štefunko sa obáva, či vyšetrovanie niektorých prípadov a z toho vyplývajúce informačné embargo na tieto prípady neslúži na odvedenie pozornosti s tým, že sa na prípady časom zabudne a odložia sa nepotrestané. Podľa Hlinu by sa pochybenia preukázali vo viacerých prípadoch, keby PPA kontrolovala aj oprávnenosť výdavkov a verejné obstarávania.

SaS: Ďalšie pochybné dotácie z PPA a obchodovanie s nimi
Zastavme korupciu Čítajte viac Padlo obvinenie v kauze agrodotácií. Polícia udrela na dcéru funkcionárky PPA a konateľa firmy
