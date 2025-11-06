Prezident vymenoval 31 nových vysokoškolských profesorov

„Máte jedinečnú šancu vychovávať svojich nasledovníkov. Ľudí zapálených pre svoje profesie, pre poznanie, tvorivosť či výskumnú prácu. Pre zdolávanie problémov, ale aj výziev, ktoré pred nami všetkými stoja. Vaša úloha bude dôležitá o to viac, že sa ani Slovensku, žiaľ, nevyhli globálne trendy, ktorých súčasťou je kríza dôvery vo vedu, v poznanie a vo vedecké autority. Je to jav nepochopiteľný, ale je to aj jav veľmi nebezpečný, keďže nás každodenná realita čoraz viac presviedča, aké dôležité je vzdelanie pre našu spoločnosť, pre jej odolnosť, súdržnosť, ale aj jej budúcu prosperitu,“ vyhlásil prezident.
Pellegrini tiež pripomenul, že viac než kedykoľvek predtým sa od vzdelania odvíja schopnosť štátu napredovať, obstáť v medzinárodnej konkurencii či budovať svoje hospodárstvo. „Patríte k ľuďom, ktorí majú možnosť zásadne formovať nielen naše akademické prostredie, ale predovšetkým ďalšie generácie študentov,“ odkázal profesorom s tým, že práve terajší študenti budú určovať smerovanie Slovenska v ďalších rokoch a formovať aj našu spoločnú budúcnosť.
Prezident je presvedčený, že máme veľký potenciál v oblasti vedy, výskumu či vzdelávania. „Že pred nami stojí historická šanca využiť ho na prospech všetkých ľudí, ktorí tu žijú i na prospech ďalších generácií, ktoré prídu po nás,“ skonštatoval Pellegrini.
Na vymenovaní vysokoškolských profesorov sa zúčastnili aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas), predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Paula Puškárová (Hlas), štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera či predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer.