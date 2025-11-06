Poľský prezident zablahoželal Ficovi k vylúčeniu Smeru zo Strany európskych socialistov

Informoval o tom premiér s tým, že mal s poľským prezidentom mimoriadne konštruktívne stretnutie. Premiér podotkol, že novela stanovila, že jeden a jeden sú dva, a teda, že je iba muž a žena a nič iné. „S poľským prezidentom, hoci pochádza z úplne iného politického tábora, nás spája jednoduché porozumenie. Krajiny sa musia držať svojich hodnôt a tradícií, inak v poblúznenej Európe, kde bradatá Conchita vyhrá spevácku súťaž Eurovízia len preto, lebo je bradatá Conchita, prídu aj o vlastné gate,“ povedal Fico.
Stretnutie s poľským prezidentom podľa slov Fica potvrdilo, aj keď neformálne, že formát V4 začína opätovne fungovať. „V4 mala spoločný postoj a odmietla zbytočne ambiciózne klimatické ciele EÚ. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (SNS), že na oficiálnych fórach tvrdo presadzuje slovenskú vládnu líniu, ktorá odmieta poškodzovanie hospodárskych záujmov a konkurencieschopnosti EÚ nezmyselnými klimatickými cieľmi,“ doplnil premiér, ktorý súčasne verí, že V4 bude úspešná aj pri odmietnutí nového systému emisných povoleniek.Čítajte viac Poľsko chce dodávať Slovensku americký plyn. Pellegrini označil Nawrockého ponuku za jedinečnú šancu
Predseda vlády súčasne dodal, že v tomto čase mal byť už v Brazílii, potom mal cestovať do Kolumbie a Panamy. Rozhodol sa však napokon zostať na Slovensku. Ako vysvetlil, zajtra ho čaká program v Poprade so študentmi v nemocnici. „V sobotu sa vám prihovorím z Košíc z relácie Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu, absolvujem celý rad politických stretnutí,“ povedal premiér.
Koalícia sa pripravuje na 17. november
Koalícia sa pripravuje na 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD). Verí, že na koaličnej rade, ktorá má byť v pondelok (10. 11.), prijmú rozumné politické rozhodnutia.
„Napriek tomu, že to nie je ľahké a vládna koalícia je mimoriadne komplikovaný politický mechanizmus, som plný energie a teším sa na stretnutia s vami,“ odkázal občanom vo videu na sociálnej sieti.
Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už daný deň nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý Národná rada SR schválila 24. septembra.
Rôzne podujatia na daný deň avizovali opozícia či mimovládne organizácie. Viaceré inštitúcie či školy informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.