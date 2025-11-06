Haciendy za eurofondy? Opozícia s prieskumom na PPA nie je spokojná, Takáč ju prirovnal k rybičke Dory

K stretnutiu poslancov s ministrom a vedením agentúry došlo šesť mesiacov po medializácii prvých podozrení. Zákonodarcovia kritizovali postoj PPA, ktorá sa podľa nich postavila na stranu koalície, hoci by mala byť apolitická. „V kauze haciend sa opäť ukazuje, že vládny Smer chráni predovšetkým záujmy svojich ľudí. Tým doprial vily a haciendy, bežným ľuďom nanajvýš tak zvýšené dane,“ uviedla poslankyňa a podpredsedníčka pôdohospodárskeho výboru Tamara Stohlová (PS).
Hoci dotácie mali slúžiť poľnohospodárom na podporu cestovného ruchu či výstavbu penziónov, v mnohých prípadoch údajne dochádzalo k ich čerpaniu na súkromné objekty, v ktorých nie je možné sa ubytovať. Takzvanú penziónovú výzvu vyhlásili ešte roku 2015 a schválila ju Európska komisia.Čítajte viac Peniaze hore komínom? Európsky dlh rastie do nebies, zložíme sa naň všetci, hovorí šéf NKÚ
Šesť projektov riešia OČTK
Poslanci neboli po prieskume spokojní najmä s tým, ako sa hodnotili podmienky splnenia výzvy. Ako podľa Stohlovej zaznelo, keďže v podmienkach nebolo posudzovanie nezaplatenej dane z ubytovania či možnosť ubytovania, nebol tak dôvod na odstúpenie od zmluvy. „Vraj toto je niečo, čo nemôžu fyzicky kontrolovať a nemôžeme to od nich žiadať. Nepočula som ani, že je to problém,“ poznamenala.
Stohlová vymenovala, že PPA skontrolovala 53 projektov, ktoré sú v období udržateľnosti. „Informácie o tých, ktoré už nie sú v období udržateľnosti, no napriek tomu vieme a máme dôvodné podozrenia, že ani tam sa nedodržiavali pravidlá, k tým sme informácie nedostali,“ poukázala.
Pochybenia našli pri deviatich projektoch, pri ôsmich to bolo s finančným dosahom. Štyri skončili s návrhom na odstúpenie od zmluvy, pri šiestich ďalších sa vedie trestné konanie. V košíku OČTK (orgánov činných v trestnom konaní, pozn. red.), ktoré riešia buď slovenské, alebo európske orgány, sa podľa poslanca Alojza Hlinu (SaS) ocitla aj Vila Amonra, Cabin House Čičmany, Fafokan či Food Union. V prípade odstúpení od zmluvy bol dôvodom prenájom objektu tretej osobe.
„Špecificky sme sa pýtali aj na projekt Malanta, ktorý sa v tomto zozname nenachádza. Je to projekt SL Stone. Podľa vyjadrení, ktoré sme dnes počuli, je v poriadku napriek tomu, že je tam dlhodobo nízky počet ubytovaní,“ priblížila výsledky Stohlová. Za najväčší problém označila, že na najvypuklejšie prípady, ktoré bijú do očí, sa pýtať nemohla, pretože sú v trestnom konaní a ide o živý prípad.
Malanta ako krištáľové sklo
Hlina namietal, že PPA kontrolovala projekty „len kozmeticky“. Za zaujímavé považuje, že ani v jednom z 53 prípadov nedošlo k návrhu na odstúpenie od zmluvypre nenaplnenie cieľov projektu. „Malanta je krištáľové sklo,“ zopakoval výsledok prieskumu. Čo však podľa neho PPA neskúmala, je takzvaná súvzťažnosť, teda napríklad, či si ubytovacie zariadenie plní povinnosť a odovzdáva obci výkazy o počte ubytovaní a platí dane v čase, keď by malo.
„To je prípad Amonry, ktorá zistila, že je zle, a len minulý mesiac sa prihlásila za platiteľa a nezaplatila nič,“ poukázal. Požiadal, aby mu PPA zodpovedala 25 otázok do 30 dní, a zároveň si vyžiadal prístup do jej registrov.
„Mne pripadá z hľadiska kontroly neuveriteľné, že tých šesť projektov, ktoré sú na OČTK, bude niekoľko rokov mimo kontroly, lebo ide o živý spis, a teda sa o nich nebude informovať. Pri tom, ako sa u nás relatívne dlho vedú kauzy a vyšetrovania, to môže prispieť k tomu, aby sa to zaprášilo a zabudlo,“ upozornil Stohlovej spolustraník z PS Ivan Štefunko.
Poslanec Jozef Pročko (Hnutie Slovensko) označil stretnutie za „fantastický míting Smeru“ s tým, že „vyvolení dostali majetky a oni ich teraz kryjú“. „Tie podozrenia sú tu a celé Slovensko vidí, čo porobil Robert Fico a strana Smer,“ povedal. Šéf PPA Marek Čepko podľa neho viackrát vyjadril pohoršenie nad tým, o koľko financií príde štát, ak sa budú projekty kontrolovať. Aj Štefunko kritizoval Čepka za politické vyhraňovanie sa.
Sú ako rybička Dory
Minister Takáč reagoval, že prieskum k desať rokov starej výzve bol „o politike“, a poslancov prirovnal k zábudlivej rybičke Dory z filmu Hľadá sa Nemo. Odmietol, že by stretnutie odďaľoval, aby si v agentúre mohli upratať. PPA je podľa neho súčinná od začiatku podozrení.
O jej úspešnosti v posledných dvoch rokoch podľa neho hovoria výsledky – v rámci druhého piliera projektovej podpory preukázali najlepšie čerpanie za 20 rokov. Do konca roka by suma mohla atakovať 600 miliónov eur. „Za jeden mesiac sme teraz vyplatili podobnú sumu ako oni (bývalé vlády) za tri roky dohromady. Sú to nespochybniteľné dáta,“ reagoval.
Takáč kritizoval kroky opozície. Tvrdí, že chcela konať na základe pocitov a len nakrúca videá pred nehnuteľnosťami a majiteľov očierňuje, že využívali milióny z dotácií. „V prípade tejto výzvy (penziónovej) orgány činné v trestnom konaní konajú, Európska prokuratúra koná. Sme maximálne súčinní. Tam, kde sú právne a zákonné dôvody žiadať peniaze naspäť, odstupovať od zmlúv, tam konáme,“ deklaroval Takáč.Čítajte viac Padlo obvinenie v kauze agrodotácií. Polícia udrela na dcéru funkcionárky PPA a konateľa firmy
„Kontrolujeme tak, ako sa má“
Šéf PPA Čepko podotkol, že ide o desať rokov starú výzvu, s ktorou súčasné vedenie agentúry nič nemá. „Vydal som v máji príkazný list generálneho riaditeľa PPA na kontrolu všetkých 53 projektov, ktoré boli v tom čase v udržateľnosti. Kontroly sme veľmi dôsledne a dôkladne vykonali do poslednej podmienky a skontrolovali sme všetko, čo má platobná agentúra kontrolovať,“ argumentoval. Opozičných poslancov kritizoval za neodbornosť.
Čepko priblížil, že v prípade ôsmich projektov kontrolóri PPA prešli dodržiavanie základných podmienok. Kontrolovalo sa nielen to, či projekt funguje, skúmala sa aj kniha ubytovaných, účtovníctvo, tabuľka o zdroji financovania či prvky zelenej infraštruktúry. V prípade šiestich projektov zistili nedodržiavanie podmienok ubytovania či postúpenie objektu tretím osobám.
V prípade Vily Amonra došlo podľa neho k záverečnej kontrole v septembri 2020, keď bola vyplatená posledná žiadosť o platbu. Nasledujúcich päť rokov k ďalšej kontrole nedošlo. „Potom na základe môjho príkazného listu sme skontrolovali tento projekt. Dnes máme zistenia, že opozícia dva dni dozadu vynašla teplú vodu. Komunikujeme s Európskou prokuratúrou. Z našej strany všetky zistenia boli odstúpené na Európsku prokuratúru a budeme čakať na výsledky vyšetrovania,“ pokračoval.
Pozvali ich na chlebíčky?
Stohlová kritizovala, že minister Takáč až pol roka blokoval poslanecký prieskum opozície, hoci naň majú nárok. „Ak by si chceli na PPA upratať, nevyzeralo by to inak,“ podotkla. Upozorňoval na to aj Hlina, podľa ktorého nešlo v skutočnosti o prieskum, pretože ten schvaľuje parlamentný výbor, a šéf rezortu ich do PPA pozval len na posedenie.
„Keď som namietal, že prieskum je prieskum, ktorý musí schváliť výbor, a že na chlebíčky do PPA síce môžeme ísť, ale nedáva to veľký zmysel, keď nás ku kontrole aj tak nepustia, lebo to formálne nie je prieskum. Novinárom a verejnosti sa to však, samozrejme, bude komunikovať, že ,prieskum bol',“ namietal Hlina.
Za vilou Amonra stojí podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS) podnikateľ Ivan Norocký, ktorý kandidoval v minulosti za stranu Smer v komunálnych voľbách. Pri luxusnej stavbe existuje podľa zákonodarkyne podozrenie, že hoci mala slúžiť ako ubytovacie zariadenie pre verejnosť a dostala od PPA takmer 200-tisíc eur, v priebehu piatich rokov nezaplatila žiadnu daň z ubytovania.