Smer obhajuje Huliakov návrh o hazarde: Chceme z neho získať peniaze pre rozpočet

Poslanci Národnej rady SR Ján Mažgút (Smer) a Mária Kolíková (SaS) v diskusnej relácii Téma televízie ta3 diskutovali o aktuálnej situácii okolo zákona o hazarde, kriminalite, ale aj koaličnej kríze.
Zákon o hazarde, ktorý prezident vetoval, sa opäť vracia do parlamentu. O tom, či koalícia veto prelomí, má rozhodnúť pondelková koaličná rada. „V pondelok sa bude riešiť, ako sa k hlasovaniu postavíme,“ uviedol poslanec.
Mažgút následne odmietol tvrdenia, že návrh mal zachraňovať podnikateľov v hazardnom biznise. „Nešlo o záchranu dvoch či troch kasín. Cieľom bolo dostať hazard pod kontrolu štátu a získať z neho finančné prostriedky pre rozpočet,“ povedal.
Pri diskusii o tom, či je za schválenie zákona zodpovedná opozícia, ktorá sa hlasovania nezúčastnila a tým znížila kvórum potrebné na prijatie zákona z 76 na 71 poslaneckých hlasov, Kolíková uviedla, že túto tému je zbytočné riešiť. “Zákon neprešiel, nebol podpísaný prezidentom, a tak nie je účinný,“ povedala.Čítajte viac „Ručná brzda proti krádežiam.“ SaS žiada návrat horalkového paragrafu a nový druh trestu za mrežami
Zároveň dodala, že zákon o hazarde ukazuje, čo sú skutočné priority vlády. „Táto koalícia sa stará o to, ako sa udržať pri moci, nie o poriadok a bezpečnosť,“ vyhlásila. Podľa nej by vláda mala riešiť kriminalitu a ochranu majetku občanov, nie spory o hazard.
Bývalá ministerka spravodlivosti v relácii taktiež potvrdila, že SaS a ďalšie opozičné strany sa 17. novembra zapoja do protestov naprieč celým Slovenskom. „Vyzývame ľudí, aby sa postavili na odpor voči tejto vláde,“ uviedla.
Kolíková v debate nadviazala na tému kriminality návrhom SaS obnoviť tzv. horalkový paragraf a zaviesť nový druh trestu – krátkodobý prevýchovný pobyt vo väzení. Tvrdí, že pokuty a verejnoprospešné práce nefungujú, no podľa Mažgúta by ani nový trest nebol lacnejší. „Ak spochybňujete, že verejnoprospešné práce sú vykonateľné, ja spochybňujem, že váš model prevýchovy je finančne zvládnuteľný,“ reagoval Mažgút.