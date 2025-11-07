Krajčí v Ide o pravdu: Za hlasovaním o ústave si stojím, je to o hodnotách. S Ruskom ma nespájajte

„Úprimne poviem, že vôbec nešlo o hlasovanie s Robertom Ficom. Išlo o hlasovanie za hodnoty, ktorým ja verím,“ vyhlásil s tým, že jeho postoj bol v súlade s vedomím a svedomím, aj keď hlasoval napriek dohode v klube. Neľutuje samotný krok, iba spôsob, akým ho urobil: „Stojím si za tým, ako som hlasoval. Ľutujem len spôsob, na poslednú chvíľu.“
Podľa Krajčího novela nemení každodenný život ľudí, ale bráni tomu, aby sa citlivé hodnotové otázky v budúcnosti dali meniť obyčajným zákonom. „Ide o zakotvenie civilizačných hodnôt, ktoré sa nebudú dať jednoduchými zákonmi meniť.“
Vyslovil tiež obavy z vývoja na Západe, ktorý podľa neho ohrozuje tradičné normy. „Deti sú tlačené pod vplyvom ideológií zo Západu. Prídu tam nejakí ľudia a povedia, že ak sa cítia ináč, nech si vyskúšajú ženské či mužské nohavičky,“ uviedol. Krajčí tvrdí, že novela má byť akousi poistkou pred takýmto trendom.
Odmieta pritom tvrdenia, že jeho hlasovanie malo niečo spoločné s Ruskom či proruskými vplyvmi. „Ja vôbec nie som nejakým spôsobom orientovaný na Rusko,“ povedal a pripomenul, že v Rusku bol v minulosti len ako medzinárodný pozorovateľ volieb. Podľa vlastných slov sa vždy staval proti agresii Moskvy.
„Odsudzujem ruskú anexiu Krymu a ruskú agresiu na Ukrajine. To, že som chcel pomôcť ruskému režimu, je absolútny nezmysel.“
Krajčí zároveň vysvetľoval rozdiel medzi sebou a Rastislavom Krátkym, ktorý po rovnakom hlasovaní musel hnutie opustiť. Tvrdí, že rozhodujúci bol ich prístup k reakcii strany.
„Ja som sa úprimne dohodol, že keď to tak vnímajú, odchádzam. Chcel som odísť pokojne a nerobiť problémy,“ opísal svoj postup. „Rasťo to tak nevidel a chcel zostať,“ dodal. S Igorom Matovičom si podľa vlastných slov vzťahy vyjasnili. „On bol prvý, ktorý mi vedel úprimne odpustiť. Slovo zrada je prisilné.“
Najostrejšie slová si však Krajčí nechal na ministra zdravotníctva Kamila Šaška a spor o záchrankový tender. Tvrdí, že minister konal nesprávne a ohrozil štát. „On si počkal, kým to jeho podriadený uzavrie, a potom to zrušil,“ kritizoval ho. Podľa poslanca hrozia Slovensku žaloby a veľké finančné škody: „Jednoznačne pochybil obrovským spôsobom – buď úmyselne, alebo je manažérsky babrák.“ Tvrdí, že opozícia na netransparentné nastavenie tendra upozorňovala od začiatku a minister ho dokonca „ešte pritvrdil“.
Venoval sa aj napätiu medzi premiérom Ficom a generálnym prokurátorom Žilinkom. „Tá renta, ktorú mal dostať generálny prokurátor a nedostal… asi k nejakému podplateniu prokurátora nedošlo. Možno je pán generálny prokurátor sám sebou a snaží sa zákonne rozhodovať.“ Zároveň ocenil Žilinkovo rozhodnutie napadnúť zrušenie tendra, ktoré podľa neho len potvrdilo výhrady opozície.
Krajčí sa ostro vyjadril aj na adresu Rudolfa Huliaka a jeho ohláseného „bloku piatich poslancov“, ktorí majú podporovať koalíciu pri opätovnom hlasovaní o zákone o hazarde. „Ide vydierať… čo tu nejaký Poliak ide vydierať piatimi poslancami? To je vrchol,“ reagoval. Tvrdí, že pri prvom hlasovaní niesla zodpovednosť koalícia, nie opozícia: „Na vine sú oni, nie opozícia. Keď sú tak proti hazardu, mali odísť aj oni – a zákon by neprešiel.“
Na záver sa vyjadril aj k diskusii o obnovení spolupráce Vyšehradskej štvorky. Podľa Krajčího je fungovanie V4 bez Poľska nereálne. „V4 bez Poľska nie je štvorka,“ zdôraznil a dodal, že v otázkach Ukrajiny jednotu nečaká. „Poliaci majú historické skúsenosti hrozné a ja dúfam, že Slovensko sa z nich poučí“.