Magistrát Lučenca si uctí slobodu. Zamestnanci dostanú 17. novembra voľno, mesto chystá oslavu demokracie

„Sedemnásty november je symbolom slobody, odvahy a občianskej angažovanosti, hodnôt, ktoré si mesto Lučenec ako samospráva ctí, chce ich pestovať a odovzdávať ďalším generáciám. Tento deň sme sa rozhodli uctiť si aj ako deň pracovného pokoja. Nech je 17. november príležitosťou na zamyslenie, spomienku a vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k tomu, že dnes môžeme žiť v slobodnej spoločnosti,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.
Samospráva si uvedomuje, že nie každý zamestnávateľ udelil svojim zamestnancom voľno, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú preto 17. novembra v prevádzke. Mestské základné školy dostali od radnice možnosť zvážiť formu uctenia si sviatku, a to prostredníctvom riaditeľského voľna, tematického programu alebo výučby zameranej na hodnoty slobody a demokracie.
Odkaz 17. novembra si v Lučenci uctia a pripomenú aj tematickým podujatím s názvom Nežná – oslava slobody a demokracie, ktoré sa uskutoční o 17.11 h v priestoroch mestskej radnice. V rámci programu je pripravený koncert pre slobodu so slovenskými umelcami či výstava vo verejnom priestore zapožičaná Ústavom pamäti národa. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj dokumentárne filmy s novembrovou tematikou November +20, Junáci z prachu a Sviečková manifestácia, ktoré budú nasledujúci deň (18. 11.) premietané aj pre študentov stredných škôl.