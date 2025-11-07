Pravda Správy Domáce Magistrát Lučenca si uctí slobodu. Zamestnanci dostanú 17. novembra voľno, mesto chystá oslavu demokracie

Mestský úrad v Lučenci a tiež mestské organizácie budú 17. novembra zatvorené. Samospráva udelila zamestnancom v tento deň platené voľno. Deň boja za slobodu a demokraciu si mesto uctí a pripomenie aj tematickým podujatím, ktoré prinesie kultúrny program i premietanie dokumentárnych filmov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

„Sedemnásty november je symbolom slobody, odvahy a občianskej angažovanosti, hodnôt, ktoré si mesto Lučenec ako samospráva ctí, chce ich pestovať a odovzdávať ďalším generáciám. Tento deň sme sa rozhodli uctiť si aj ako deň pracovného pokoja. Nech je 17. november príležitosťou na zamyslenie, spomienku a vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k tomu, že dnes môžeme žiť v slobodnej spoločnosti,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.

Samospráva si uvedomuje, že nie každý zamestnávateľ udelil svojim zamestnancom voľno, materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú preto 17. novembra v prevádzke. Mestské základné školy dostali od radnice možnosť zvážiť formu uctenia si sviatku, a to prostredníctvom riaditeľského voľna, tematického programu alebo výučby zameranej na hodnoty slobody a demokracie.

Slovenská advokátska komora Čítajte viac Advokátska komora dá 17. novembra zamestnancom voľno, vyzvali k tomu aj advokátov

Odkaz 17. novembra si v Lučenci uctia a pripomenú aj tematickým podujatím s názvom Nežná – oslava slobody a demokracie, ktoré sa uskutoční o 17.11 h v priestoroch mestskej radnice. V rámci programu je pripravený koncert pre slobodu so slovenskými umelcami či výstava vo verejnom priestore zapožičaná Ústavom pamäti národa. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj dokumentárne filmy s novembrovou tematikou November +20, Junáci z prachu a Sviečková manifestácia, ktoré budú nasledujúci deň (18. 11.) premietané aj pre študentov stredných škôl.

