Pravda Správy Domáce ZMOS si pripomína odkaz Alexandra Dubčeka: Zostáva trvalým symbolom ľudskosti a odvahy

Vízia Alexandra Dubčeka o „spoločnosti s ľudskou tvárou“ i jeho vernosť hodnotám dialógu, porozumenia a spolupráce majú aj po desaťročiach platnosť a význam. Pri príležitosti výročia úmrtia jednej z najvýznamnejších osobnosti slovenských a československých dejín to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

07.11.2025 12:18
Pripomenul, že osobnosť demokratizačných procesov na konci 60-tych rokov bola zároveň o viac ako dve desaťročia neskôr, v čase politických a spoločenských zmien na začiatku 90-tych rokov, symbolom nádeje na pokojný a dôstojný prechod spoločnosti do novej éry.

Režisér Robert Kirchhoff: Odkaz Alexandra Dubčeka si každý vykladá podľa seba
Režisér Robert Kirchhoff nakrútil dokumentárny film Všetci ľudia budú bratia. Aký je odkaz Alexandra Dubčeka pre súčasníkov a čo by sa ho režisér opýtal, keby ho stretol? Prečo by ho chcel vziať do Kirgizska? / Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

„ZMOS si jeho odkaz pripomína ako záväzok k zodpovednej službe občanom, k posilňovaniu demokracie a k rozvoju samosprávy postavenej na úcte, otvorenosti a čestnosti,“ uviedol Božik. „Tak, ako Alexander Dubček hľadal cesty spájania ľudí, aj mestá a obce Slovenska chcú byť miestom spolupráce, dôvery a vzájomného rešpektu,“ dodal šéf ZMOS-u.

Alexander Dubček zomrel 7. novembra 1992. Podľahol následkom dopravnej nehody, ktorá sa stala začiatkom septembra 1992, v období, keď pôsobil ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR.

