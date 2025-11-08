Takto vyzerá najväčšia prírodná nádrž na Slovensku. Vznikla v skalnej priehlbine, ktorú vytvoril ustupujúci ľadovec

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Veľké a Malé Hincovo plesá sa nachádzajú vo vysokej doline Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách. Najväčšia a najhlbšia prírodná nádrž na Slovensku je Veľké Hincovo pleso (1946 metrov nad morom), ktoré je obklopené mohutnými skalnými stenami. Je najhlbšie karové jazero v slovenskej časti Vysokých Tatier. Má plochu viac ako 20 hektárov a hĺbku až 54 metrov. Karové jazero je jazero vzniknuté v skalnej priehlbine, ktorú vytvoril ustupujúci ľadovec (je ľadovec, ktorý sa postupne zmenšuje a posúva späť v dôsledku topenia). Menšie Malé Hincovo pleso leží o niečo vyššie a často býva dlhšie pokryté ľadom. Od plies vedie turistický chodník na Kôprovský štít, z ktorého sa naskytá pôsobivý výhľad na tatranské doliny a okolité vrcholy. Trasa patrí medzi obľúbené a náročnejšie túry, ktoré spájajú krásu tatranských plies s výstupom na vyhliadkový vrchol.
V bratislavskej Dúbravke sa po dlhom období nečinnosti začali búracie práce na budove starej pošty, ktorá roky chátrala a nepríjemne narúšala vzhľad centra mestskej časti. Objekt bol dlhodobo nevyužívaný a stal sa miestom vandalizmu aj provizórnych úkrytov. Jeho odstránenie otvorí priestor pre nové riešenie verejného priestoru a plánovanú výstavbu modernej polyfunkčnej budovy. Komplex bude tvoriť 249 bytov, 46 ateliérov a 24 apartmánov, doplnených o 20 prevádzok obchodu a služieb. Súčasťou objektu má byť aj kaviareň, reštaurácia a detské centrum.
Každoročný Halloween v meste Bethesda v štáte Maryland v USA prináša obyvateľom aj návštevníkom veselú a farebnú oslavu jesene. Ulice v centre mesta sa zapĺňajú deťmi aj dospelými v kostýmoch, ktorí sa zapájajú do sprievodov a tematických aktivít. Obchody a reštaurácie často ponúkajú špeciálne podujatia, výzdobu a sladkosti pre deti. Celá komunita sa stretáva v priateľskej a rodinnej atmosfére, kde nechýba hudba, zábava ani svetlá tekvicových lampášov. Podujatie je každoročne obľúbené pre svoju pohodovú atmosféru a možnosť prežiť Halloween spolu ako susedia.