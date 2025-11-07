Premiér ocenil priebeh rozsiahlej rekonštrukcie nemocnice v Poprade

„Je pre nás priorita túto nemocnicu dokončiť v stanovenom termíne. Je to jediná všeobecná nemocnica, ktorá má právne postavenie akciovej spoločnosti, čo jej predstaviteľov núti, aby sa úplne ináč správali ekonomicky, ako je to v prípade nemocníc, ktoré sú rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami. Ide tu o rekonštrukciu takmer za 50 miliónov eur, a keď k tomu prirátame pol miliardy eur v Prešove a ďalšie stovky miliónov eur v Ružomberku, Martine, Banskej Bystrici a Bratislave, tak hovoríme o príspevku pre hospodársky rast,“ podotkol Fico. Očakáva, že len v tejto oblasti dosiahne hospodársky rast úroveň jedného percenta. Dodal, že aj napriek konsolidácii smeruje do slovenského zdravotníctva približne desať miliárd eur.
Rekonštrukciu popradskej nemocnice začali pred 1,5 rokom a hotová má byť v júni budúceho roka. Ide podľa premiéra o extrémne termíny, keďže v minulosti sa nemocnice stavali aj dve desiatky rokov. Nemocnica okrem toho získala ďalších 12 miliónov eur na nákup novej technológie. Riaditeľ Stanislav Kandrik informoval, že najviac peňazí investujú do nákupu prístroja SPECT CT pre oddelenie nukleárnej medicíny, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s najzávažnejšími ochoreniami. „Nové špičkové vybavenie je dôležité aj na prilákanie mladých lekárov,“ skonštatoval.Čítajte viac Eurokomisia zvažuje pre zmenu ústavy začať konanie proti Slovensku. Fico: Tešíme sa na tento konflikt
Premiér pripomenul, že konsolidácia na budúci rok nemôže byť postavená na zvyšovaní daní či okresávaní sociálneho štandardu. Povinnosťou štátu podľa neho je, aby sa čo najefektívnejšie minuli peniaze z európskych fondov a plánu obnovy. „Na vláde sme prijali rozhodnutie o revízii európskych fondov, čo znamená, že po dohode s Európskou komisiou môžeme garantovať, že neprepadnú v tomto rozpočtovom období žiadne peniaze a môžeme sa sústrediť na nové rozpočtové obdobie,“ uviedol Fico s tým, že aktuálne tlačia na maximálne využitie fondov, hľadanie nových investorov a zastavenie únikov daní.
Premiér sa v najbližších dňoch chystá aj do nemocníc v Banskej Bystrici, Martina a Ružomberku a veľmi pozorne chce sledovať i výstavbu novej nemocnice v Bratislave.