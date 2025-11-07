Pravda Správy Domáce EÚ, NATO a obrana. Kaliňák rokoval v Azerbajdžane s Alijevom. Hovoria o strategickom partnerstve

EÚ, NATO a obrana. Kaliňák rokoval v Azerbajdžane s Alijevom. Hovoria o strategickom partnerstve

Vicepremiéra a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka prijal v piatok v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku tamojší prezident Ilham Alijev. Hlavnou témou ich diskusie boli bilaterálne vzťahy a spôsoby prehĺbenia spolupráce s EÚ a NATO, informuje TASR podľa správy zverejnenej portálom News.Az.

07.11.2025 15:12
debata
Kaliňák o pomoci pre Ukrajinu: Išlo o odmínovacie zariadenia, zdravotnícke pomôcky a naše známe slovenské UDS
Video
Zdroj: ta3

Obe strany počas rokovania poznamenali, že vzťahy medzi Azerbajdžanom a Slovenskom sa budujú na základe vzájomného porozumenia a podpory, pričom ich označili za „strategické partnerstvo“.

Kaliňák i Alijev sa zhodli, že existuje potenciál na rozšírenie spolupráce medzi oboma krajinami vo viacerých oblastiach vrátane vojenského a obranného priemyslu, cituje portál z vyhlásenia prezidentskej kancelárie.

Minister obrany SR na stretnutí tiež zdôraznil podporu pre rozvíjajúce sa väzby Azerbajdžanu s Európskou úniou a NATO. Zároveň podľa článku v News.Az zablahoželal Alijevovi k piatemu výročiu víťazstva Azerbajdžanu v druhej vojne o región Náhorný Karabach z roku 2020 a poďakoval sa mu za pozvánku na vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční v Baku v sobotu 8. novembra.

Robert Kaliňák, Margarita Roblesová Čítajte viac Rast ekonomiky cez muníciu. Kaliňák rokoval v Madride o rozvoji zbrojárskeho priemyslu a ďakoval za ochranu východného krídla

Alijevovi tiež odovzdal pozdrav od slovenského premiéra Roberta Fica, ako aj blahoželanie k mierovej deklarácii, ktorú v auguste podpísali lídri Azerbajdžanu a Arménska vo Washingtone.

Alijev privítal účasť slovenskej delegácie na spomínanej vojenskej prehliadke. Zároveň vyzdvihol historický význam deklarácie podpísanej s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa a cieľom presadiť mierovú agendu medzi Azerbajdžanom a Arménskom a poukázal na úlohu dokumentu pri zabezpečovaní trvalej stability v regióne.

Ilham Alijev, Azerbajdžan Čítajte viac Šok v postsovietskom priestore: Azerbajdžan ukázal Rusku červenú. Čo sa to deje s Kaukazom?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NATO #Azerbajdžan #Robert Kaliňák #Ilham Alijev
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"