Pellegrini: Kupujte slovenské ryby. Sú kvalitné a čerstvé, zaslúžia si miesto na našich tanieroch

„Ak by sme nemali Vianoce, tak by spotreba ryby na jedného obyvateľa bola na Slovensku naozaj žalostná,“ uviedol prezident s tým, že práve tradičný vianočný kapor zostáva jedným z mála momentov v roku, keď sa ryba stáva prirodzenou súčasťou jedálneho lístka Slovákov. Cieľom podľa neho musí byť, aby sa konzumácia rýb stala bežnou súčasťou stravovania, nielen sviatočnou tradíciou.
Pellegrini počas podujatia poďakoval slovenským rybárom za ich prácu a vyzdvihol ich prínos k potravinovej sebestačnosti krajiny. Zároveň zdôraznil, že slovenské ryby sú nielen kvalitné, ale aj bezpečné a čerstvé, keďže pochádzajú z domácich chovov. Prezident vyzval spotrebiteľov, aby sa pri kúpe rýb orientovali podľa pôvodu a uprednostnili slovenské sladkovodné ryby pred dovozom zo zahraničia, ktorého kvalita a čerstvosť sú často otázne.
Hlava štátu zároveň upozornila, že zvýšená spotreba rýb má aj významný zdravotný prínos. Ryby obsahujú dôležité živiny a mastné kyseliny, ktoré podporujú zdravé stravovanie a prevenciu civilizačných ochorení. Prezident preto navrhol, aby sa slovenské ryby systematicky zaradili do jedálnych lístkov školských jedální. „To je jeden z prvých krokov, pretože ak naučíme mladú generáciu jesť slovenskú sladkovodnú rybu, tak si to zachovajú potom aj vo vyššom veku,“ vysvetlil Pellegrini.
Na výlove rýb sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. „Aj tento rok budeme spoločne robiť osvetu a propagáciu, aby ľudia nakupovali slovenské ryby a nenechali sa presvedčiť o tom, že dovážané mrazené ryby sú lepšie,“ povedal Takáč.
Rezort pôdohospodárstva podľa neho v súčasnosti podporuje rozvoj akvakultúry a rybného hospodárstva v hodnote viac ako 21 miliónov eur, ktoré smerujú do modernizácie rybochovných zariadení, spracovania rýb, zlepšovania pracovných podmienok a vzdelávania v sektore. „Vyzerá to tak, že sa nám prvýkrát historicky podarí vyčerpať všetky prostriedky z operačného programu Rybné hospodárstvo,“ doplnil Takáč.