Ktoré problémy Slovenska vás najviac trápia a myslíte si, že by sme o nich mali hovoriť spoločne?

Vážení čitatelia a vážené čitateľky Pravdy, Fórum Slovensko je vyústením príbehu, ktorého ste súčasťou od úplného začiatku. Od prvej DEMDIS diskusie na stránkach denníka Pravda ubehli takmer štyri roky a aj vďaka vám organizujeme doteraz najambicióznejšie fórum. Jeho zmyslom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie. Ďakujeme, pokračujeme.
Zapojte sa do výberu hlavnej témy jedinečného Fóra Slovensko a ovplyvnite, o čom bude reč.
Zahlasujte za 20 návrhov a stretnime sa v živom fóre na jar 2026. Účasť je honorovaná a hradíme aj náklady.
Prečo sa pýtame?
Neistotou a frustráciou netrpíme sami, trpí ňou celá spoločnosť. Spory o tom, ako a kam ďalej v nejasnej dobe vedieme každú chvíľu. Konflikty sú v slobode bežné, ale tie naše už nevedú k riešeniam, vedú len k tomu, že sa spolu prestávame rozprávať. To je to, čo by sme chceli zmeniť. Nechceme, aby spolu všetci zrazu súhlasili, ale boli by sme radi, aby sme sa dokázali rozprávať slušne a hľadať spolu riešenia.
Riešiť totiž rozhodne máme čo. Naša krajina čelí výzvam zvonku i zvnútra, a je ich toľko, že nevieme, čo skôr. Školstvo? Bezpečnosť? Zdravotníctvo? Svet sa mení. Meníme sa s ním? Chceme si niečo zo starých dobrých čias nechať? Kam sa máme dívať? Kto je dobrý príklad? Otázok je priveľa. Potrebujeme, aby ste nám pomohli vybrať.
Čo budeme robiť s výsledkami?
Veríme, že viac hláv znamená viac rozumu. Každý niečo vie, niečo pozná, na niečo je odborník. Spoločne vieme prísť na to, čo nás trápi najviac, a s čím vieme pohnúť.
Pred voľbami 2023 sme sa zhodli, že začať diskutovať by sme mali o problémoch, na ktorých vážnosti sa zhodneme. Preto hľadáme témy, ktoré spoločne vidíme ako najväčší a najpálčivejší problém.
Aby sme sa nerozprávali len tak pre dobrý pocit, hľadáme tému, o ktorej má zmysel hovoriť spoločne. Takú, ktorá sa dotýka života väčšiny ľudí na Slovensku a zhodneme sa, že stojí za pozornosť. Zároveň by mala byť blízka našej skúsenosti, nie len pre odborníkov či politikov, ale pre každého, kto vie hovoriť zo svojho života. A napokon, mala by to byť téma, pri ktorej vieme viesť poctivý rozhovor – kde existujú rôzne názory, ale stále je priestor na porozumenie a hľadanie spoločného riešenia.
Zapojte sa do diskusie a staňte sa súčasťou spoločného príbehu!
O Fóre Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku.