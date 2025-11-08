Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov

V sobotu je 45. výročie uvedenia do prevádzky posledných úsekov na 317 kilometrov dlhej autostráde (8. novembra 1980). Upozorňuje na to stránka Českého spolku Bratislava (ČSB) cesi.sk.
Pripomína tiež, že úplné začiatky diaľnice siahajú až do obdobia pred druhou svetovou vojnou, jej výstavba bola schválená už v roku 1938, predpokladalo sa, že spojí Prahu s Podkarpatskou Rusou. Prvé stavebné práce sa začali 2. mája 1939, ale vojna ich zastavila. Neskôr boli v obmedzenom rozsahu obnovené, avšak v roku 1950 opäť zastavené.
V apríli 1963 schválila československá vláda koncepciu dlhodobého rozvoja cestnej a diaľničnej siete, ktorá mala mať celkovo 1711 kilometrov vrátane Slovenska. Konkrétne išlo o úsek diaľnice D2 Brno – Bratislava v dĺžke 117 kilometrov.
K obnoveniu budovania diaľnic došlo 8. septembra 1967 odštartovaním stavby D1 Praha (Spořilov) – Čestlice, pričom prvý diaľničný úsek v bývalom Československu bol otvorený 12. júla 1971 medzi Prahou a Mirošovicami v dĺžke 21,3 kilometra.
Slovenský úsek diaľnice D2 Bratislava – Malacky sa začal stavať 1. apríla 1969. Dialo sa tak súbežne s výstavbou diaľnice D1, keď cieľom bolo spojiť v roku 1980 Prahu, Brno a Bratislavu. To sa podarilo práve 8. novembra 1980.
Ešte predtým uviedli 5. novembra 1973 do prevádzky prvý úsek autostrády medzi Bratislavou a Malackami. Bol to prvý diaľničný úsek na Slovensku.