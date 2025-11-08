Pravda Správy Domáce „Utláčate bielych farmárov.“ Trump pre rasizmus nevyšle do JAR delegáciu

Spojené štáty nebudú mať zastúpenie na tohtoročnom summite skupiny najväčších ekonomík G20 v Juhoafrickej republike, ktorý sa bude konať o dva týždne. Podľa agentúry Reuters to v piatok uviedol americký prezident Donald Trump, ktorý za dôvod označil útlak belošských farmárov zo strany vlády. Juhoafrické ministerstvo zahraničia Trumpovo rozhodnutie označilo za poľutovaniahodné a znovu odmietlo jeho tvrdenie, že bieli Afrikánci v krajine čelia prenasledovaniu na základe svojej rasy.

Trump už v máji počas návštevy hlavy Juhoafrickej republiky Cyrila Ramaphosa v Oválnej pracovni Bieleho domu vyhlásil, že vláda JAR umožňuje zabíjanie bielych farmárov a zaberanie ich pôdy. Juhoafrický prezident odmietol obvinenie z útlaku belochov a uviedol, že jeho krajina má problémy s kriminalitou a že je viac černošských obetí ako belošských.

„Je úplne hanebné, že sa G20 bude konať v Južnej Afrike… Žiadny americký činiteľ sa nezúčastní, pokiaľ bude toto porušovanie ľudských práv pokračovať,“ napísal v piatok Trump na svojej sociálnej sieti.

Svoju účasť Trump vylúčil už skôr, nahradiť ho ale mal viceprezident J.D. Vance. Teraz podľa prezidenta táto možnosť padla.

„Tvrdenie, že táto komunita (Afrikánci) čelia prenasledovaniu, nie je podložené faktami,“ reagovalo juhoafrické ministerstvo zahraničia. Krajina má kvôli svojej minulosti rasové nerovnosti skúsenosti, ktoré jej umožňujú pomáhať svetu riešiť rozdiely prostredníctvom platformy G20, dodal rezort. Afrikánci sú potomkovia holandských osadníkov a francúzskych a nemeckých prisťahovalcov.

USA JAR Trump Ramaphosa prezident prijatie návšteva Čítajte viac Trump sa oháňal snímkami „vriec s telami belošských farmárov z JAR“. V skutočnosti použil staré zábery z Konga

Americký prezident kritizuje pozemkovú politiku JAR, kvôli ktorej sú Afrikánci podľa neho zabíjaní a ich pôda s farmami nelegálne zabavované. Odsudzuje tiež to, že JAR pred Medzinárodným trestným súdom (ICC) obviňuje Izrael, spojencov USA, z genocídy v Pásme Gazy. Trump tiež minulý mesiac stanovil najnižší limit na prijímanie utečencov do Spojených štátov v histórii a povedal, že sa budú prijímať prevažne bieli Afrikánci.

Trump pri stretnutí s Ramaphosom svoje tvrdenie podporil snímky vriec tiel domnelých zavraždených belošských farmárov. Reuters a niektoré ďalšie médiá však na základe analýzy dospeli k záveru, že snímky sú vytiahnuté z videoreportáže z Konga.

Donald Trump Čítajte viac Chudobní Američania sú bez potravinovej pomoci za miliardy dolárov. Trumpovu stopku súd požehnal

Dvadsiaty summit svetových lídrov skupiny G20 sa bude konať cez víkend 22. a 23. novembra v Johannesburgu. Ďalšie stretnutie sa odohrá v decembri budúceho roka v americkom Miami.

