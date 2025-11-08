Hlasovanie o vláde bude v „príhodný“ čas, Fico sa neobáva a 17. novembra volá ministrov do roboty. Z „deštrukcie“ V4 obvinil Fialu

Podľa neho treba vážiť slová, čo sa týka vysokého štátneho dlhu Slovenskej republiky. „Slovensko má dlh niečo vyšší ako 60 percent, vo Francúzsku majú 110 percent. Najvýznamnejšia ratingová agentúra povedala, že pozitívne nakladáme s verejnými financiami a dala nám pozitívny rating. Tak prečo vždy taká negativita? Buďme trochu konštruktívni, nie je všetko zlé,“ tvrdil Fico, ktorý opakovane kritizoval moderátora za kritické otázky. „Máme vnútroštátnu úpravu, ktorá hovorí, že ak nejaké parametre nastanú, tak ja napríklad nemôžem využívať rezervu predsedu vlády a je potrebné prihlásiť sa v parlamente o dôveru. Keď to bude príhodné, tak sa to urobí,“ vyhlásil.
Premiér tiež uviedol, že nepodporí použitie 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív na obnovu či pomoc Ukrajine. Navrhuje to Európska komisia, plne to podporujú aj Spojené štáty americké. O téme sa bude rokovať v decembri. „Asi sa zhodneme na tom, že keď dáme 140 miliárd eur na zbrane a vojenské výdavky, nikdy sa nevrátia naspäť. Slovensko sa nemôže skladať na vojenské výdavky,“ zdôvodnil Fico. Premiéra pritom popudila otázka moderátora, či bude Slovensko hlasovať za alebo proti. „Pán redaktor, predseda vlády nie je somárik na špagátiku, že si ho vodíte po relácii a čakáte od neho „áno“, „nie“, chcete odo mňa recept na sviečkovú za tri sekundy, to jednoducho nejde,“ vyjadril sa Fico.
Premiér rovnako avizoval, že Slovensko navštívi čínsky líder Si Ťin-pching. Kedy, nespresnil. Na prelome rokov by však mal prísť na Slovensko nemecký kancelár Friedrich Merz. „My sme sa jasne dohodli s kancelárom Merzom, že v čo najkratšom čase navštívi Slovenskú republiku. Myslím, že 18. novembra tu je aj generálny tajomník Marc Rutte, potom ma čaká ešte nejaká cesta do Bruselu, čiže skôr to vidím na prelome rokov 2025 – 2026," konkretizoval.
Ministri do roboty
Fico tiež zvolá na pondelok 17. novembra zasadnutie vlády. Program rokovania kabinetu by mali riešiť na pondelkovej koaličnej rade. Premiér rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať. Neželá si však, aby došlo k násilným stretom.
„Zvolávam vládu na 17. novembra, budeme mať vládnu agendu. V pondelok máme zasadnutie koaličnej rady a budeme sa určite rozprávať o tom, čo všetko by na programe vlády mohlo byť. Pokiaľ ide o Smer, my si tiež pripravujeme svoje podujatia, ale jediné, čo si neželáme, aby došlo k akýmkoľvek kontaktom a rôznym možno násilnostiam, pretože počúvame všeličo,“ povedal Fico. Verí, že 17. november si každý pripomenie demokraticky. „Nech ľudia idú demonštrovať, nech vyslovia svoje názory, ale mňa to nejako špeciálne nevyrušuje, je to sviatok ako ktorýkoľvek iný,“ doplnil predseda vlády.Čítajte viac Vallo dal zamestnancom na 17. novembra voľno. Droba nie a povedal aj prečo
O prelomení veta má pochybnosti
Strana Smer bude podľa neho opätovne hlasovať za novelu zákona o hazarde a pokúsi sa o prelomenie veta prezidenta. „My sme spoločne s Hlasom tento zákon podporili. Ja v tomto zákone nevidím žiadny zásadný problém. Máme legitímny cieľ – dostať hazard ako tak pod kontrolu a dostať peniaze do štátneho rozpočtu vo väčšom objeme,“ povedal Fico. Podľa neho je problémom neustále napätie, ktoré je medzi ministrom Rudolfom Huliakom a Slovenskou národnou stranou, rovnako ako existuje napätie medzi ministrom investícií Samuelom Migaľom a jeho bývalou stranou Hlas. Pripustil, že je možné, že veto prezidenta sa v parlamente prelomiť nepodarí. „Áno, je dosť možné, že nebudeme mať potrebných 76 hlasov na prelomenie veta. Ale čo také hrozné sa stane?“ hovorí Fico s tým, že to nie je životne dôležitý zákon.Čítajte viac Bez hlasov SNS koalícia veto neprelomí, Huliakova novela o hazarde môže stroskotať. Politológ: Fico má dôvod za návrh bojovať
Na margo prípadného zámeru zrušiť Špecializovaný trestný súd zdôraznil, že nikto zo strany Smer nehovorí o zrušení Špecializovaného trestného súdu, preto nebude ani zrušený. „Nešírte, prosím, klebety,“ poučil moderátora premiér. Potrebnosť a dôveryhodnosť tohto súdu pritom už vo verejnom priestore spochybnili dvaja ministri za Smer – minister obrany Robert Kaliňák a minister spravodlivosti Boris Susko. Fico v relácii tiež vyhlásil, že jeho súčasná vláda nemá žiadne kauzy. Na margo zrušeného tendra na záchranky a podozrení z klientelizmu povedal, že minister zdravotníctva Kamil Šasko má jeho dôveru a nemieni ho odvolať.
Zľahčovanie kriminality
Odmieta tiež kritiku opozície, generálneho prokurátora, samospráv i verejnosti v súvislosti s tým, že pre novelu Trestného zákona, ktorú presadil minister Susko, stúpa počet krádeží. „Nie som presvedčený o tom, že keby sme teraz aj zaviedli trest odtínania ruky, tak by to automaticky pomohlo. Ale prosím, ak je toto najväčší problém opozície a generálneho prokurátora, nech sa páči, v decembri urobíme rýchlu novelizáciu Trestného zákona a povedzme, kto ukradne Horalku, nech dostane 30 rokov väzenia. Dúfam, že budete všetci spokojní,“ uviedol.
Na otázku, či bude chcieť byť aj piatykrát premiérom, Fico povedal, že je v dobrej fyzickej kondícii. „Vyhrabal som sa z atentátu a baví ma to. Bolo by určite jednoduché hodiť flintu do žita, ale ja určite nehádžem flintu do žita,“ uviedol.
Z deštrukcie V4 obvinil Fialu
Fico tiež očakáva, že budúca česká vláda podporí spoluprácu krajín višegrádskej štvorky (V4), do ktorej okrem Česka a Slovenska patrí ešte Maďarsko a Poľsko. Fico tiež tvrdil, že doterajšia česká vládna politika viedla prakticky k deštrukcii V4.
„V4 prestala existovať aj s obrovským pričinením práve vlády, ktorá odchádza. Verím, že nová vládna politika, ktorá v Českej republike prichádza, myšlienku V4 obnoví. Pre prežitie takých krajín ako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, ale aj Poľsko, hoci je veľké, je V4 nevyhnutným životným predpokladom," uviedol Fico.