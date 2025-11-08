Hrozný prípad z urgentu: prišli s bábätkom v horúčkach. Malo však modriny, zlomeniny a krvácanie do mozgu

Aktuálne sú v cele policajného zaistenia (CPZ). TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej malo dieťa rozsiahle zranenia, vrátane zlomenín, modrín po celom tele a krvácania do mozgu. Rodičia s dieťaťom prišli najprv do iného zdravotného strediska v mieste ich prechodného pobytu kvôli horúčke.
Zdravotnícky personál si však všimol na tele dievčatka viaceré výrazné modriny, okamžite privolal záchranárov a aj políciu. „Na mieste zasahovala ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. Dieťa bolo transportované do NÚDCH s poruchou vedomia, poranením hlavy a hrudníka,“ uviedla hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
Dachová ozrejmila, že okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin týranie blízkej osoby a zverenej osoby. „Naďalej vykonáva potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu a objasnenia jeho priebehu. Rodičia maloletej boli zadržaní vyšetrovateľom a v súčasnosti sú v cele policajného zaistenia," priblížila.