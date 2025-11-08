Pravda Správy Domáce Hrozný prípad z urgentu: prišli s bábätkom v horúčkach. Malo však modriny, zlomeniny a krvácanie do mozgu

Hrozný prípad z urgentu: prišli s bábätkom v horúčkach. Malo však modriny, zlomeniny a krvácanie do mozgu

Polícia obvinila rodičov bábätka, ktoré v piatok dopoludnia priviezli do Nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava, z týrania maloletej osoby.

08.11.2025 16:13 , aktualizované: 16:18
debata (2)

Aktuálne sú v cele policajného zaistenia (CPZ). TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Na prípad upozornila TV JOJ, podľa ktorej malo dieťa rozsiahle zranenia, vrátane zlomenín, modrín po celom tele a krvácania do mozgu. Rodičia s dieťaťom prišli najprv do iného zdravotného strediska v mieste ich prechodného pobytu kvôli horúčke.

Na diaľnici sa ponáhľali za novým životom. Pozrite si, ako nakoniec skončili preteky s časom
Video

Zdravotnícky personál si však všimol na tele dievčatka viaceré výrazné modriny, okamžite privolal záchranárov a aj políciu. „Na mieste zasahovala ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. Dieťa bolo transportované do NÚDCH s poruchou vedomia, poranením hlavy a hrudníka,“ uviedla hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.

Dachová ozrejmila, že okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin týranie blízkej osoby a zverenej osoby. „Naďalej vykonáva potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu a objasnenia jeho priebehu. Rodičia maloletej boli zadržaní vyšetrovateľom a v súčasnosti sú v cele policajného zaistenia,“ priblížila.

sanitka Čítajte viac Nemocnice tvrdia, že zvládnu prevádzku záchraniek: Je to predĺžená ruka urgentných príjmov
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NÚDCH
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"