Pomohol Orbán v USA aj Ficovi? Slovensko zrejme môže naďalej počítať s ruskou ropou

„Nemám zatiaľ detaily, určite budem telefonovať premiérovi Orbánovi. Ale ak naozaj platí, že nebudú sankcie na dovoz ruskej ropy pre Maďarsko, tak to sa týka aj nás. Pretože MOL, ktorý je majiteľom bratislavskej rafinérie Slovnaft, nakupuje ropu aj pre Slovensko. Odmietame nahradiť jednu závislosť druhou závislosťou, to som napísal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Rovnako odmietame platiť viac, lebo sa prijímajú nejaké ideologické rozhodnutia,“ povedal Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, aj tak však ruská ropa nemusí do oboch krajín tiecť dlho. Orbánov rival v aprílových parlamentných voľbách Magyar totiž sľubuje, že pokiaľ voľby vyhrá, Maďarsko od ruských energií odpojí. „Maďarský ropný koncern MOL už tiež otáča. Dnes uviedol, že jadranským ropovodom Adria je schopný získavať až 80 % potrebnej ropy. Z Ruska má v súčasnosti Maďarsko necelých 90 % potrebnej ropy,“ dodal Kovanda.Čítajte viac Nevedia, na čom sa dohodli? Szijjártó hovorí o neobmedzenej výnimke na ruské energie, z Washingtonu znie čosi iné
Otázkou zostáva, na ako dlho Washington udelil pre Maďarsko výnimku. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí Trumpa s Orbánom povedal, že Washington Maďarsku dal „úplnú a neobmedzenú výnimku zo sankcií na ropu a plyn“. Predstaviteľ Bieleho domu však agentúre AFP povedal, že výnimka platí len na jeden rok. „Maďarsko naviac výnimku nemá zadarmo. Orbán musel kývnuť na kontrakt za 114 mil. dolárov s americkou firmou Westinghouse na dovoz jadrového paliva pre elektrárňu Paks. A Orbán sa tiež musel upísať k nákupom skvapalneného plynu z USA za 600 mil. dolárov,“ podotkol Kovanda.
Pokiaľ by skutočne išlo o trvalú výnimku, získava Orbána podľa Kovandu silnú kartu aj pre svoje vyjednávania v rámci Európskej únie. Brusel na Maďarsko a Slovensko už dlhšie tlačí, aby sa od ruských energií odstrihli. „Keď sa teraz Trump, prostredníctvom NATO fakticky garant európskej bezpečnosti, postavil takto zreteľne na Orbánovu stranu, bude musieť k maďarskému premiérovi pristupovať obozretnejšie ako Brusel tak aj Kyjev. Orbán pritom ostro kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že sankciami na ruské podniky ohrozuje dovoz ruskej ropy do Maďarska, a teda aj na Slovensko, či že na prelome rokov zastavil tok ruského plynu do EÚ cez ukrajinské územie,“ konštatoval Kovanda.Čítajte viac EÚ zatvára Rusku kohútiky: zákaz dovozu plynu a ropy má ukončiť éru desaťročia trvajúcej závislosti