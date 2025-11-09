Šéfuje už osem rokov. Gešper zostáva predsedom Matice slovenskej

Na valné zhromaždenie bolo pozvaných 404 delegátov s hlasom rozhodujúcim, z ktorých sa zúčastnilo 358. Gešper, ktorý pôsobí na čele MS osem rokov, získal vo voľbe 341 hlasov. „Dôležité bolo pre mňa ako predsedu MS zachovať jednotu medzi matičiarmi, aby sme sa nevrátili k starým škriepkam a rozbrojom. Ak má mať Matica rešpekt a vážnosť v spoločnosti, nemôže byť vnútorne rozjatrená. Naďalej budeme spoločne pracovať v členskej základni, vo vede, vydavateľstve i so slovenskými krajanmi v zahraničí,“ uviedol Gešper.Čítajte viac Matica slovenská sa ohradila voči klamstvám poslanca SNS Michelka
Doplnil, že plány MS sú, podobne ako v minulosti, strategické a zamerané na desaťročia dopredu. „Prispôsobíme sa požiadavkám moderných foriem práce hodných 21. storočia, ale od principiálnych vecí týkajúcich sa obrany slovenskej národnej a občianskej spoločnosti ustupovať nemôžeme,“ dodal staronový predseda MS.
Za predsedu Dozorného výboru MS, ktorý je kontrolným orgánom inštitúcie, bol zvolený Martin Fejko so ziskom 343 hlasov. Do Výboru MS zasadne 28 novozvolených členov, pričom ide o neplatenú funkciu.Čítajte viac Matica slovenská namieta voči novele zákona z dielne SNS. Hovorí o snahách o jej politické ovládnutie
Valné zhromaždenie MS sa od roku 1990 uskutočnilo dvanásty raz. Počas socialistického režimu si matičiari nemohli voliť predsedu MS – menovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry. Valné zhromaždenia MS boli na krátko obnovené len počas obrodného procesu v rokoch 1968 a 1969. Definitívne sa obnovili až po roku 1989.