Sú to len Kaliňákove a Blahove „úvahy“. Susko: Tvrdenia opozície o rušení ŠTS sú dezinformácie

Ako uviedol v relácii V politike televízie JOJ 24, jeho ministerstvo takýto návrh na stole aktuálne nemá. S apelom, ktorý sa týka opodstatnenosti tohto súdu, najskôr prišli koaliční politici ako minister spravodlivosti Robert Kaliňák (Smer) či europoslanec Ľuboš Blaha (Smer). Susko Kaliňákovo vyjadrenie vníma ako námet na zamyslenie sa nad tým, aké je postavenie ŠTS v systéme súdnictva. „Myslím si, že tak ako to funguje, je to nejako nastavené. Môžeme sa zamýšľať nad nejakou úpravou odvolacích konaní," dodal. Ide však podľa neho len o úvahy a nehovorí sa o zrušení tohto súdu.
Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov, podľa ministra spravodlivosti nie je možné zachovať ho, lebo by došlo k porušeniu ústavy. „To v súčasnosti nie je riešené a potom z toho vznikajú ďalšie problémy, napríklad s matrikami," uviedol Susko v relácii. Zväzok teda zanikne, potom je podľa ministra potrebné vysporiadať vzťahy, napríklad k deťom. „Ja si ani neviem predstaviť, ako by takéto manželstvo mohlo fungovať ďalej," vyjadril sa na margo zväzkov, v ktorých jeden z manželov prejde zmenou pohlavia. „To, že z toho v praxi vznikajú problémy, treba nejako upraviť," dodal.Čítajte viac Dnes už chápem mamin strach z mojej tranzície, hovorí transrodový muž Marvin Horvat. Akú radu má pre rodičov?
Na margo chýbajúceho sudcu Ústavného súdu SR šéf rezortu spravodlivosti poukázal, že voľba v Národnej rade SR opakovane nebola úspešná. Podľa neho nemá zmysel opäť voľbu opakovať, pokiaľ nebude politická zhoda. Poukázal aj na to, že mnohé z toho, čo Ústavný súd SR rieši, sú prieťahy v konaní. Susko uviedol, že predložili návrh cielený na to, aby ho (ústavný súd) odbremenili a presunuli prieťahy na súdy v systéme všeobecného súdnictva. Návrh bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienky podľa jeho slov vyhodnocujú.Čítajte viac Na Slovensko sa chystá šéf NATO i Merz. Fico avizuje aj čínskeho lídra. Otázka k 140 miliardám eur pre Ukrajinu premiéra popudila