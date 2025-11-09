Rodičom štvormesačnej Tamarky hrozí 15 rokov za mrežami, policajti prípad označili za mimoriadne závažný

Policajti prípad označili za mimoriadne závažný. „V piatok (7. 11.) dopoludnia bolo do jednej z bratislavských nemocníc prevezené len štvormesačné dieťa s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami. Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané,“ priblížila.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi za zločin tyranie blízkej osoby a zverenej osoby. „Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ doplnila.Čítajte viac Pár mesačná Tamarka mala „len“ horúčku. Lekári odhalili zlomeniny, staršie fraktúry i krvácanie do mozgu. Bojuje o život